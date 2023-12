Dopo il successo dell’ultimo tour, Elodie si prende una pausa ma con un chiaro obiettivo per il futuro che potrebbe riservare sorprese.

Una pausa per riposare e, chissà, progettare nuove avventure future. Elodie, tramite un messaggio condiviso sui social, ha informato tutti i suoi fan di uno stop dopo il tour che ha avuto grande successo e che si è concluso nelle scorse ore. Per la cantante potrebbero esserci anche novità lavorative a tema cinema…

Elodie, la pausa e lo sguardo al futuro

Elodie

La splendida e bravissima cantante ha terminato da pochissimo il tour con date sold out e tantissimi commenti positivi per le sue esibizioni e in generale per le sue performance. Adesso, dopo qualche riflessione, ecco anche l’annuncio di una pausa.

Elodie, infatti, ha scritto un lungo post su Instagram nel quale ha annunciato un momento di stop, probabilmente, per riprendere fiato e pensare a progetti futuri, non solo in tema musica.

“Ho avuto bisogno di 24 ore per mettere in ordine i pensieri. Sapete anche che non sono di grandi parole, ma oggi sento di dover dire un po’ di cose. Sabato si è chiuso il mio primo tour, il valore che ha avuto per me è inestimabile e non si tratta solo di carriera, ma di consapevolezze. Grazie a questi concerti, a tutte le persone che mi hanno affiancato per concepirli e per metterli in scena io oggi so che posso farcela”.

Le riflessioni della Di Patrizi sono andate avanti: “Fino all’anno scorso non ne ero così certa, i live erano un territorio per me inesplorato, come al solito non mi sentivo all’altezza, ma la vostra energia mi ha letteralmente spinto su quei palchi. Avevo detto che avrei voluto stancarvi, spero di esserci riuscita. Da maggio ad oggi ho capito cosa posso dare”.

Sguardo poi al futuro: “E adesso non vedo l’ora di ricominciare, come e dove non lo so ancora, ma qualche altra idea pazza da parte ce l’abbiamo. Ora mi fermo per un po’, respiro, raccolgo gli appunti, leggo qualche sceneggiatura magari per un film, c’è già anche un po’ di musica nuova a cui sto lavorando, senza grande fretta, ma grazie a tutto l’amore che mi avete dato oggi vado in studio immaginando le nuove canzoni dal vivo. Grazie davvero di tutto. Elo”.

Che ci sia il cinema, oltre alla musica, nel futuro dell’artista? Chi lo sa. Staremo a vedere…

Di seguito anche il post Instagram della cantante con le sue riflessioni dopo il tour e con uno sguardo al futuro: