Momento complicato per Elisabetta Gregoraci che ha annunciato di aver subito un brutto lutto. Sui social le parole della donna.

Sono stati giorni complicati per Elisabetta Gregoraci che ha dovuto far fronte ad un brutto lutto. La donna ha reso noto su Instagram di aver perso una “persona cara” ma non ha dato particolari indizi sull’argomento per via delle volontà della famiglia del defunto.

Elisabetta Gregoraci colpita da un lutto

Elisabetta Gregoraci

Attraverso una storia su Instagram, la bella Elisabetta ha spiegato il perché della sua assenza nelle ultime ore. Purtroppo per lei, il motivo è stato un lutto che ha colpito una persona cara.

“Buongiorno a voi. Cerco di tirarmi su, ho avuto delle giornate pesanti. Ho perso una persona a me cara ma rispetto la volontà della famiglia”; ha scritto nella storia.

Poi ha anche aggiunto dei riferimenti diversi rispetto al lutto che l’ha colpita: “Oggi è la giornata mondiale del libro, ricordo ancora quando ho pubblicato il mio libro di fiabe per bambini ‘Mamma Elisabetta racconta’…”, ha detto la Gregoraci cambiando decisamente discorso e tono della storia.

Il nuovo progetto

Sempre nella stessa storia, ma questa volta parlando, la Gregoraci ha anche spiegato di essere prossima ad una intervista per Netflix che quello che, supponiamo possa essere un nuovo progetto.

La donna si stava finendo di preparare con trucco e parrucco e non ha dato dettagli: “Mi sto preparando perché devo fare un’intervista per Netflix, poi vi racconterò un po’ di più. A dopo, ci sentiamo”, ha aggiunto la bella showgirl.

Staremo a vedere quale nuovo lavoro bollirà in pentola, siamo sicuri che la donna non esiterà a raccontare tutto ai suoi seguaci che, anche per via di questo nuovo lutto, le stanno mostrando, pure in queste ore, grandissimo affetto e vicinanza.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna: