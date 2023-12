Arriva dicembre e iniziano i preparativi per Natale anche per Elisabetta Gregoraci che ha fatto l’albero. Spicca un dettaglio…

Momento di gioia ed entusiasmo a casa di Elisabetta Gregoraci che con l’arrivo del mese di dicembre ha deciso di iniziare con gli addobbi di Natale. In particolare, nelle scorse ore la showgirl ha preparato l’albero, decisamente alto e bellissimo. A spiccare, però, anche un inatteso dettaglio che ha riempito di gioia chi segue la donna.

Elisabetta Gregoraci, il dettaglio dell’albero di Natale

Si tratta sicuramente della magia del Natale, quella che è entrata nella casa di Elisabetta Gregoraci in queste ore. Infatti, la showgirl, con l’arrivo di dicembre, ha deciso di addobbare la propria dimora in vista delle feste.

Con lei, naturalmente, il figlio Nathan Falco. Sui social le foto e alcuni filmati della serata con io suo ragazzo. “Albero sia…iniziamo”, ha scritto la donna mostrando le fatiche del momento tramite le stories.

A suscitare grande interesse verso gli addobbi della donna, però, oltre ad un simpatico Babbo Natale quasi in versione “umana”, almeno per quanto riguarda le misure, è stata una pallina colorata e una lettere, la E, regalatale, crediamo, dai suoi fan.

“Elisabetta, ci sei scoppiata dentro al cuore”. Sembra possa essere un messaggio di qualche fan della Gregoraci anche se, per ovvie ragioni, non ne abbiamo la certezza. Quello che sicuramente pare evidente come la donna sia molto amata da chi la circonda e dai seguaci su Instagram che attraverso diverse pagine di fan hanno riproposto video, foto e clip proprio dei “lavori” a tema Natale.

Staremo a vedere se la bella Eli farà vedere ulteriori addobbi nella casa a Monte Carlo o se magari proverà a portare la stessa magia del Natale anche nella dimora di Flavio Briatore.

Di seguito anche un post Instagram relativo agli addobbi di Natale della conduttrice: