Il tempo per il gran giorno di Elettra Lamborghini è ormai agli sgoccioli ma l’ereditiera è stata colta da un fastidioso imprevisto.

Tutto è pronto per le nozze di Elettra Lamborghini, che verranno celebrate il 26 settembre in una lussuosa villa sul lago di Como. L’ereditiera ha costantemente aggiornato i propri fan via social per quanto riguarda i preparativi, e ovviamente non ha mancato di raccontare neanche che – appena due giorni prima del gran giorno – è stata colta da un improvviso dolore ai reni.

Per cercare di lenire almeno un po’ il problema, l’ereditiera si è recata di notte in farmacia… senza slip: “Sono in pigiama e non ho nemmeno messo le mutande”, ha dichiarato, e ha aggiunto che il dolore non la lascerebbe in pace neanche un secondo: “Mi porta a dover andare a casa e dover star seduta al c…so perché è l’unica posizione che mi alleggerisce. Per fortuna ho trovato una farmacia aperta ed è vicina a dove sono… Sono felicissima… Mi sta salvando la vita”.

Elettra Lamborghini: il dolore ai reni

A poche ore dal suo “giorno più importante”, Elettra Lamborghini è stata colta da un fortissimo dolore ai reni che l’ha costretta a recarsi in farmacia in piena notte. A quanto affermato dalla stessa cantante via social, anche il suo promesso sposo sarebbe stato altrettanto sfortunato: dj Afrojack si sarebbe fatto male cadendo, ma per fortuna per lui nulla di grave.

La lussuosa cerimonia dei due – organizzata per tutta la durata del lock down per l’emergenza Coronavirus – si svolgerà a Villa del Balbiano, sul lago di Como, e a quanto pare tutto sarebbe ormai pronto.

Gli abiti da sposa e i preparativi

Elettra Lamborghini ha fatto sapere via social di aver scelto i fiori e le decorazioni per il gran giorno, così come “gli abiti” da sposa: ebbene sì, l’ereditiera ne avrebbe scelti ben 3 (ma ha fatto sapere che entro il giorno del sì sarebbe riuscita a ridurre le opzioni a due). Al matrimonio tutti gli ospiti verranno sottoposti al tampone per il Coronavirus, così da scongiurare il pericolo di eventuali contagi.