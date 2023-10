Lutto per la nota ballerina Elena D’Amario che ha annunciato sui social di aver perso sua nonna. Le toccanti parole.

Non è mai facile affrontare la morte di un caro, specie se si tratta di un parente a cui si è molto legati. Comprensibile, quindi, il grande dolore che Elena D’Amario sta provando in questo momento. La ballerina, noto volto anche di Amici, ha salutato sua nonna, evidentemente scomparsa in queste ore, con un messaggio social molto toccante.

Elena D’Amario: morta sua nonna. Le parole

Attraverso un post Instagram, la ballerina ha salutato per l’ultima volta sua nonna annunciando il triste lutto che l’ha colpita: “Ora siete di nuovo insieme. Ciao Nonna. Ti amo e ti amerò sempre. Non voglio stare senza Te”, ha scritto Elena condividendo una foto di due signori, i suoi nonni, che ora non ci sono più e si sono ricongiunti.

“Voglio immaginarvi così, Nonno sotto braccio a Te…legati che passeggiate per Termoli pieni di luce, la vostra. Siete il mio esempio d’Amore più puro. Grazie. Tua per sempre E”, ha concluso. Nel contenuto condiviso, oltre alla foto dei due nonni da giovani, anche un video della donna più recente con alcuni consigli.

La ballerina anche di Amici ha ricevuto immediatamente le condoglianze da parte dei suoi tantissimi fan che si sono raccolti nel dolore e nell’affetto per lei. “Siamo con te”, “I nonni sono figure importantissime e ti capisco. Condoglianze”, “I nonni sono forse anche più importanti dei genitori. Mi dispiace”. Sono questi alcuni dei messaggi, alternati da altri con delle emoticon col cuore, ricevuti dalla donna.

Ora accanto ad Elena ci sarà sicuramente il suo compagno Massimiliano Caiazzo, fidanzato e attore di Mare Fuori, con cui la ragazza sta insieme da alcuni mesi.

Di seguito il post Instagram della ballerina dove si possono leggere tanti messaggi d’affetto: