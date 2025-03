Il celebre attore Ed Westwick, Chuck Bass in Gossip Girl, è diventato papà per la prima volta: è nato Oscar Alexander.

Ed Westwick, celebre per il ruolo di Chuck Bass nella serie Gossip Girl, è ufficialmente diventato papà. L’attore britannico e la moglie, la modella e attrice Amy Jackson, hanno accolto in famiglia il loro primo figlio, Oscar Alexander. La felice notizia è stata condivisa con i fan attraverso un post su Instagram pubblicato nella serata del 24 marzo.

La coppia, che ha iniziato la sua relazione nel 2021 e si è sposata lo scorso agosto con una romantica cerimonia in Italia, aveva annunciato la gravidanza nell’ottobre del 2024.

L’annuncio su Instagram: “Benvenuto al mondo, Oscar Alexander”

Ed Westwick e Amy Jackson hanno scelto di condividere questo momento speciale con due dolci scatti in bianco e nero pubblicati sui social.

Nelle foto, i neo-genitori tengono in braccio il loro bambino, accompagnando le immagini con un messaggio tenero e semplice: “Benvenuto al mondo, piccolo bambino. Oscar Alexander Westwick“.

L’annuncio ha scatenato una valanga di reazioni da parte dei fan e di molti colleghi del mondo dello spettacolo, che hanno riempito la sezione commenti con messaggi di affetto e congratulazioni.

La storia d’amore tra Ed Westwick e Amy Jackson

Ed Westwick e Amy Jackson si sono incontrati per la prima volta nel 2021, grazie a un amico in comune, durante un evento presso il circuito di Silverstone, in Inghilterra. Dopo aver vissuto la loro relazione lontano dai riflettori nei primi mesi, la coppia ha ufficializzato il legame nel 2022, ed è apparsa insieme sul red carpet del Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita.

Il loro amore è cresciuto rapidamente, portandoli a compiere importanti passi insieme. All’inizio del 2024, durante un romantico viaggio in Svizzera, Ed ha chiesto ad Amy di sposarlo. Il matrimonio si è poi celebrato nell’agosto dello stesso anno, in un castello da favola in Italia, nella suggestiva cornice di Rocca del Cilento.

Amy Jackson è già madre di un bambino nato da una precedente relazione, il piccolo Andrea.