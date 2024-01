Qual è il significato di E poi di Giorgia? La canzone racconta la paura di lasciarsi andare ad una storia d’amore.

Giorgia Todrani, per tutti semplicemente Giorgia, è diventata famosa in tutta Italia con la canzone E poi. Un brano intenso, all’apparenza ripetitivo, che racconta la paura di lasciarsi andare ad una storia d’amore. Fino a che punto siamo disposti a rischiare per la felicità? Vediamo il significato e il testo del brano.

E poi di Giorgia: il significato della canzone

E poi è la canzone che ha dato il via alla carriera di Giorgia. E’ con questo brano, scritto da lei, Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese, che si è presentata in gara al Festival di Sanremo del 1994. Anche se durante la kermesse musicale il singolo non è stato molto apprezzato, classificandosi solo settimo nella classifica finale, nelle settimane successive è finito in cima alle classifiche.

“Amore che non vola

che ti sfiora il viso e ti abbandona

amore che si chiede

ti fa respirare e poi ti uccide“.

Il significato di E poi ruota attorno alla difficoltà di lasciarsi andare. Come si fa ad abbandonare le proprie paure per viversi pienamente una storia d’amore? E’ difficile, ma quasi sempre vale la pena rischiare, anche per un solo momento di felicità.

“Ti fa respirare e poi ti uccide

e poi e poi ti dimentica

ti libera e poi e poi ti libera”.

Tutte le storie d’amore, così come gli altri rapporti, comportano dei rischi. Niente e nessuno potrà garantire di non soffrire. Eppure, la vita va abbracciata in tutte le sue sfaccettature perché soltanto in questo modo si avrà la possibilità di volare.

Ecco il video di E poi di Giorgia:

E poi di Giorgia: il testo della canzone

E poi e poi

e poi sarà come morire

cadere giù non arrivare mai…

Continua per il testo integrale