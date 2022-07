Libri usati: i benefici di leggere libri di seconda mano e dove comprarli online e nei negozi.

Per qualunque appassionato, i libri usati sono l’acquisto ideale. Non solo costano meno di quelli nuovi, ma portano anche con sé un senso di storia. Ogni libro usato ha il proprio vissuto da raccontare, se è stato letto e amato, e passato di generazione in generazione, oppure se è un’edizione rara che da anni non è più in commercio. Se sei alla ricerca di libri usati, proviamo in questo articolo a darti qualche consiglio su dove acquistarli, comprarli e a cosa fare attenzione.

Perché comprare libri usati: i benefici

Molte persone si trovano a preferire l’acquisto dei libri usati anziché quelli nuovi. Questo perché ci sono molti vantaggi nel comprare libri di seconda mano. In primo luogo, questi libri sono molto più economici dei libri nuovi, e quindi se ne possono ottenere molti di più per il proprio budget. In secondo luogo, i libri usati sono spesso un affare perché rari o introvabili nei negozi. Infine, l’acquisto di libri di seconda mano aiuta a ridurre la quantità di carta che viene sprecata, cosa positiva per l’ambiente.

libri carta pagine fogli

Come trovare libri usati online e nei negozi

Comincia cercando online. Ci sono tanti siti web che vendono libri usati, tra cui Amazon e eBay. Puoi anche controllare la tua biblioteca locale o i negozi di libri di seconda mano nella tua zona. Quando compri libri usati online, assicurati di leggere bene la descrizione del venditore. Cerca indizi che ti possano aiutare a capire lo stato in cui si trova il libro, come pieghe nel dorso, danni da acqua o macchie. E, soprattutto, assicurati di porre tutte le domande che hai prima di concludere l’acquisto.

Consigli per comprare libri di seconda mano

Se compri il tuo primo libro usato, ecco alcuni consigli da tener presenti:

– controlla il dorso per vedere se ci sono segni di usura, un libro ben letto avrà molte pieghe;

– cerca macchie e danni provocati dall’acqua;

– assicurati che tutte le pagine siano presenti e in buone condizioni;

– controlla la copertina per vedere se è danneggiata;

– tieni presente il valore del libro, perché un volume raro può costare più di quello che sei disposto a spendere.

Insomma, non tutti i libri di seconda mano sono un affare. Assicurati di confrontare i prezzi e di leggere le recensioni prima di comprarli. Tuttavia, spesso sono un ottimo modo per arricchire la tua libreria senza spendere un capitale, quindi non escluderli a priori.

Riproduzione riservata © 2022 - DG