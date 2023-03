Scopriamo chi sono le donne italiane più ricche del mondo nel 2023 e cosa fanno nella vita.

Ogni anno, emergono delle classifiche volte a riconoscere le persone più ricche, famose o influenti del mondo. Anche il 2023, ovviamente, non è da meno e, proprio di recente, è uscita una lista di quelle che sono le donne italiane più ricche al mondo. Sebbene l’Italia non sia tra le prime nazioni per donne più ricche, è indubbio che alcune tra loro sono abbastanza note da rientrare comunque in classifica. Dopo la lista delle persone più ricche d’Italia e che risale al 2020 ecco, quindi, quella delle donne italiane più ricche nel mondo.

Chi sono le donne più ricche d’Italia nel mondo

Secondo l’ultima classifica stilata, le donne d’Italia più ricche al mondo sono sedici in tutte e si distinguono per ruoli e campi del tutto diversi tra loro. La classifica, stilata a fine Febbraio da City Index per l’International Women’s Day Study si è infatti concentrata su tutto il mondo, portando ad una classifica globale e dalla quale è stato poi possibile risalire alle donne italiane più fortunate.

denaro

La prima tra tutte è Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini. Il suo patrimonio è di 6,57 miliardi di dollari e la fa posizionare alla 56esima posizione nella classifica totale. Segue Miuccia Prada che nella classifica globale si trova invece alla 70esima posizione. Il terzo posto va poi ad Alessandra Garavoglia, consigliera del gruppo Campari.

Tra le altre donne più ricche d’Italia ci sono poi Giuliana Benetton (dell’omonimo gruppo), Isabella Seagnoli (presidente di Coseia) e Susan Carol Holland (azionista di Amplifon).

Chi sono la donna è il paese con le donne più ricche al mondo

Concludiamo questa ricca classifica parlando della donna che si trova invece sul podio della classifica delle donne più ricche del mondo e che è la francese Francoise Bettencourt Meyers, ovvero l’ereditiera del gruppo L’Oreal che ha un patrimonio di ben 81,4 miliardi di dollari.

Nonostante il suo indiscusso patrimonio, il suo resta però un caso isolato. Ad aggiudicarsi il posto come paese con più donne ricche sono infatti gli Stati Uniti che ne contano ben 92 contro (giusto per fare un esempio) le 16 italiane. La Francia, nonostante il posto sul podio è invece ultima in classifica.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG