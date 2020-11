Tra i vari complementi d’arredo, il divano costituisce un elemento insostituibile e, per rispondere alle esigenze di chi ne fa uso, deve possedere determinati requisiti di funzionalità, praticità e comfort.

Tra i vari complementi d’arredo normalmente presenti in una casa, il divano costituisce senza dubbio un elemento insostituibile e, per rispondere alle esigenze di chi ne fa uso, deve possedere determinati requisiti di funzionalità, praticità e comfort.

Inoltre, grazie alla grande varietà di modelli presenti sul mercato, è possibile scegliere tra diverse varianti, in base alle proprie preferenze e alla disponibilità di spazio: si va da quelle a due o tre posti, fino alle proposte in stile classico o moderno, passando per i divani letto, quelli angolari oppure quelli costituiti da moduli componibili.

Ovviamente, nella scelta del divano con cui arricchire il proprio ambiente domestico è importante tenere in considerazione anche la qualità, optando, ad esempio, per creazioni artigianali in grado di assicurare durevolezza e uno stile sempre ricercato.

Divani artigianali: il successo delle vendite online

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/soggiorno-sedia-divano-home-2155376/

Nel corso degli ultimi anni, il mercato di questi divani è stato caratterizzato da un trend di vendite positivo, anche grazie al fatto che i portali e-commerce delle migliori realtà produttrici di settore hanno reso gli acquisti ancora più accessibili e convenienti.

In questo frangente, un punto di riferimento è per esempio VAMA Divani, che si è affermata ormai da tempo sul mercato grazie alla produzione di questi divani artigianali di alta qualità, realizzati con materiali selezionati, disponibili in numerosi modelli e anche personalizzabili in base alle specifiche esigenze di ogni cliente.

Naturalmente, il successo della produzione artigianale si rinnova annualmente proprio grazie all’impegno delle principali aziende di settore, in cui alle lavorazioni della tradizione si affianca un’attenzione per le ultime tendenze in fatto di interior design.

Quali sono le caratteristiche di un divano di alta qualità

Un divano artigianale generalmente presenta caratteristiche di raffinatezza estetica, praticità, funzionalità, comfort e resistenza, oltre ad essere prodotto con estrema attenzione ad ogni dettaglio.

I migliori divani artigianali disponibili sul mercato sono prodotti in diversi stili e varianti: è possibile optare per soluzioni evergreen, come i modelli Chesterfield, così come per forme innovative e contemporanee, tutte realizzate con accuratezza e precisione.

Per quanto riguarda i materiali, ancora oggi viene prediletta la pelle, ma non mancano rivestimenti altrettanto glamour in tessuto oppure in velluto. Al tutto si aggiungono strutture che possono essere, per esempio, in legno massello così come in acciaio e in ferro.

La seduta di un divano artigianale può essere realizzata con cinghie elastiche, molle o altra peculiarità, mentre per l’imbottitura è possibile scegliere tra un gran numero di materiali: si va, per esempio, dalla gommapiuma alle piume d’oca, passando per il poliuretano espanso.



Tutte le fasi della lavorazione vengono inoltre eseguite manualmente, dai tagli su misura all’assemblaggio dei vari pezzi, fino ai dettagli finali, con l’intento di creare un pezzo davvero unico e straordinario.

Valorizzare ogni ambiente con un divano artigianale

Il divano è un vero protagonista all’interno di ogni casa, deve trasmettere una sensazione di comfort e benessere ma, nello stesso tempo, deve anche infondere nell’ambiente una nota di eleganza e di stile. È necessario, quindi, sceglierlo con attenzione, sia per la forma che per le dimensioni e i colori, al fine di evitare accostamenti sbagliati o errori di misura.

Un divano artigianale riesce sempre a valorizzare qualsiasi ambiente abitativo. Risulta infatti perfetto da abbinare a una o due poltrone per realizzare un salotto intimo e confortevole, ma è al tempo stesso ideale da posizionare in qualsiasi altro ambiente della casa, dalla zona living, alla camera da letto, passando per l’ingresso, donando ovunque un tocco di raffinatezza.

