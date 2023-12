Diletta Leotta è stata bersagliata da un’ondata di critiche perché, secondo gli haters, trascurerebbe sua figlia.

La piccola Aria, figlia di Diletta Leotta e Loris Karius, è nata lo scorso agosto e, appena un mese dopo sua la nascita, la conduttrice è tornata a svolgere molti dei suoi impegni di lavoro. In queste ore in tanti, sui social, l’hanno presa di mira proprio perché “trascurerebbe la sua bambina” e a tal proposito Diletta Leotta ha ammesso (in un’intervista ad AdnKronos):

“Aria è nata il 16 agosto il giorno del mio compleanno e io sono rientrata in campo il 16 settembre, è stata una cosa magica. Tornare a lavoro dopo il parto non è stato difficile, basta organizzarsi, cambia il concetto di tempo, però è bello essere mamma, amica, fidanzata, bisogna solo riuscire a trovare l’incastro giusto”.

Diletta Leotta

Diletta Leotta: la replica contro gli haters

Sui social in tanti hanno bersagliato Diletta Leotta, accusandola di trascurare sua figlia Aria a causa dei suoi numerosi impegni di lavoro. La famosa conduttrice ha replicato alle critiche nei suoi confronti affermando:

“Quando diventi mamma e lavori scatta immediatamente il senso di colpa ed è normalissimo, diciamo che la gente sui social non sia proprio carina quando ti accusa di lasciare tua figlia a casa per andare a lavorare, servirebbe un pò più di educazione culturale e umana. Chiaramente ogni donna ha il diritto di scegliere se lavorare o no e una mamma che ha voglia di lavorare è giusto che lo faccia perché vuol dire che la fa stare meglio”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione. Nel frattempo la conduttrice sembra aver trovato finalmente la felicità, nonostante continua a vivere “a distanza” la sua storia d’amore con Loris Karius, il padre della piccola Aria.