Diana Merimskia, conosciuta anche come Misha Dii, è un’esperta di bellezza con base a New York che condivide consigli sul benessere ispirati alla sua educazione slava.

Per una pelle giovane e rimpolpata, bisogna assolutamente provare il suo nuovo metodo: lo skin icing, ovvero il trattamento con il ghiaccio. Scopri perché dovresti integrarlo nella tua skincare routine.

Cos’è lo skin icing?

Desideri una pelle morbida, tonica e dall’aspetto fresco? Esiste una nuova routine da provare: lo skin icing. Popolarizzata da content creator come Diana, alias Mishka Dii, consiste nell’applicare basse temperature sulla pelle — di solito con cubetti di ghiaccio, cucchiai congelati o rulli criogenici — per ottenere un aspetto più luminoso e scolpito. È una pratica già nota nel mondo dello sport: la crioterapia è utilizzata da anni per il recupero muscolare. I grandi atleti, infatti, si immergono in bagni freddi o applicano strumenti raffreddati su specifiche zone del corpo per ridurre l’infiammazione.

Il metodo sfrutta risposte fisiologiche ben conosciute: l’esposizione al freddo provoca vasocostrizione (restringimento dei vasi sanguigni), che riduce gonfiore, infiammazioni e rossori. Quando la pelle torna a scaldarsi, avviene la vasodilatazione, che aumenta la circolazione e favorisce l’apporto di ossigeno e nutrienti, regalando un aspetto più sano e luminoso. Come si inserisce tutto ciò nella skincare? Lo skin icing migliora la microcircolazione, restringe i pori e uniforma l’incarnato. Questo effetto “rimbalzo” è particolarmente utile per calmare la pelle a tendenza acneica, migliorare l’assorbimento dei prodotti e rassodare i tessuti.

Uno strumento semplice ed efficace per la salute della pelle

Mishka Dii è tra le creatrici di contenuti che hanno veramente lanciato questa tendenza. Il suo video in cui mostra la routine dello skin icing ha superato i due milioni di visualizzazioni. Per lei, è una parte fondamentale del rituale quotidiano di bellezza.

Diana ha una community molto attiva, con oltre 200.000 follower, che seguono ogni settimana i suoi consigli wellness. Il suo mantra è avere una skincare realistica e costante, che non richiede decine di prodotti costosi. In questo senso, lo skin icing è perfetto: semplice, efficace e accessibile. Diana consiglia di usare un semplice cucchiaio pulito, lasciato in freezer per qualche ora, da massaggiare poi sul viso. Nei suoi video mostra i movimenti giusti per drenare il sistema linfatico: dal centro del viso verso l’esterno. Questo gesto riduce il gonfiore sotto gli occhi e calma eventuali reazioni infiammatorie, aiutando anche la barriera cutanea a recuperare.

Misha Dii, pseudonimo di Diana Merimskia, presenta nel video consigli wellness ispirati alla sua formazione slava. – www.donnaglamour.it

Diana, trend setter della bellezza consapevole

I video virali di Diana permettono alla sua community di scoprire nuove tendenze skincare accessibili a tutti. Lo skin icing può essere fatto con un cucchiaio o con cubetti di ghiaccio arricchiti di vitamine e antiossidanti. Diana ama i cubetti Ameon, ciascuno ricco di ingredienti potenti come la rosa damascena, che aiuta a riparare la pelle e rafforzare la barriera protettiva. Lei li utilizza al mattino, prima di iniziare la sua skincare completa. Consiglia anche l’uso degli ice roller, molto pratici soprattutto in viaggio.

Vuoi iniziare da qualcosa di semplice? Usa un cucchiaio! Ciò che distingue Diana in un mondo pieno di beauty influencer è la sua capacità di unire antiche pratiche del benessere slavo con la scienza cosmetica moderna, in modo accessibile. Lo skin icing, oggi diventato una moda, affonda in realtà le sue radici nelle antiche terapie fredde dell’Europa dell’Est, utilizzate da secoli per stimolare corpo e pelle. L’approccio di Diana alla bellezza è guidato da semplicità e coerenza: non segue le mode, le crea, restando fedele a sé stessa.

La sua filosofia? La bellezza e il benessere nascono da piccoli gesti quotidiani, efficaci e sostenibili. Per lei, lo skin icing è un rituale di cura di sé, che accompagna spesso con esercizi di respirazione consapevole, per iniziare la giornata con il piede giusto.

Ma la routine di Diana va ben oltre il ghiaccio. Consiglia anche il consumo regolare di brodo d’ossa e l’utilizzo della sauna a infrarossi, un piccolo segreto per stimolare il collagene e rinnovare la pelle dall’interno. Perché, come dice spesso Diana: “la vera luminosità parte da dentro” — e lei lo sa molto bene.