“Dell’amore il fallimento” di Levante: significato e testo completo della canzone

Levante torna il 21 novembre 2025 con “Dell’amore il fallimento”: ecco il significato e il testo completo della canzone.

Il 21 novembre 2025 Levante torna con un brano, “Dell’amore il fallimento“, scritto interamente dalla cantautrice e prodotto da Antonio Filippelli. Il singolo rappresenta un momento cruciale per il suo percorso artistico, anticipando quello che sarà il suo progetto più completo, previsto per il 2026. Ecco, a seguire, il significato e il testo della canzone.

“Dell’amore il fallimento” di Levante: il significato della canzone

Il brano “Dell’amore il fallimento” affronta con lucidità e forza il tema della frattura interiore, della vulnerabilità e della consapevolezza che deriva dall’ammettere i propri limiti. Levante lo descrive come “la visione esterna di un mondo interiore che crolla, l’aspetto pragmatico del raccogliere i pezzi e portarsi altrove“.

In un mondo dove il fallimento è ancora visto come un’ombra da nascondere, la cantautrice sceglie di portarlo al centro della narrazione, con parole forti e sincere. Il testo è uno specchio che riflette la condizione di molti: “Dell‘amore il fallimento…in quanto pezzi siamo rotti? /C’è ancora colla per tenerci insieme? Dell‘ipocrisia del mondo…quanti di noi si sono sciolti?/ I nodi stretti non ci fanno bene“.

La cantautrice non si nasconde dietro metafore comode, come riportato da Insidemusic.it, ma espone con schiettezza la difficoltà di affrontare ciò che si rompe. Il brano è “sfacciatamente sincero e giudica l’ipocrisia di chi non riesce a dire la parola FALLIMENTO“.

“Dell’amore il fallimento” è stato scelto come apertura del disco: “Era il 17 febbraio del 2025 quando, timidamente sul suono sintetico della mia Roland ho intonato DELL’AMORE IL FALLIMENTO“– spiega Levante – “Lo stavo raccontando in ogni modo il fallimento dell’amore: come fa a finire l’amore, perché finisce l’amore, da dove nasce l’amore, come si insegna l’amore, lo avevo mai capito l’amore, che cazzo è l’amore“.

“Dell’amore il fallimento” di Levante: testo della canzone

Dell‘amore il fallimento…in quanto pezzi siamo rotti?

C’è ancora colla per tenerci insieme? Dell‘ipocrisia del mondo…quanti di noi si sono sciolti?

I nodi stretti non ci fanno bene

