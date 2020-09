Tra le app di incontri più usate, e più sicure, c’è sicuramente Tinder. Quando conosciamo qualcuno su internet dobbiamo, però, fare molta attenzione.

Nell’ultimi anni sempre più persone si sono affidate ai siti di incontri per cercare di incontrare la propria anima gemella. Le insidie, però, in internet sono tante e molteplici, proprio per questo quando si va su queste app bisogna fare molta attenzione. Ma scopriamo insieme quali sono i comportamenti da attuare e cosa bisognerebbe evitare.

Qual è il sito d’incontri più sicuro?

Secondo una ricerca, inoltre, tra le app di incontri più sicuri ci sarebbe Tinder, che è anche tra i siti più usati dagli utenti e che è riservata solo ai maggiorenni. Secondo uno studio, inoltre, è stato rivelato che il 51% delle donne, iscritte ai siti d’incontri, ha ammesso di aver ricevuto del materiale esplicito da parte di uomini. Molto spesso, inoltre, queste immagini non erano state neanche richieste.

Sempre secondo un altro studio, inoltre, il 45% delle donne ha ammesso di aver ricevuto, almeno una volta, dei messaggi offensivi o aggressivi. Molto spesso la tipologia di questi messaggi era pregna di misoginia, sessismo e orientati verso il femminicidio.

Coppia primo appuntamento

Dalle app agli incontri dal vivo

Molto spesso le conoscenze che si fanno online poi si tramutano in incontri dal vivo, soprattutto tra persone che si piacciono o che hanno scoperto di avere qualche affinità in comune. L’incontro con dei perfetti sconosciuti, inoltre, è da vivere da un lato con serenità ma non bisogna mai abbassare la guardia. Per questo motivo ci sono delle cose che andrebbero evitate come ad esempio: non bisognerebbe farsi venire a prendere a casa o essere riaccompagnate.

Inoltre bisogna sempre scegliere un luogo affollato ed è preferibile se si trova in zona. Alcune donne, infine, quando si recano agli appuntamenti inviano anche la propria posizione, alle amiche, tramite whatsapp.