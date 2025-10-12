Sette anni d’amore, poi la crisi: il grande dubbio delle coppie spiegato dalla psicologia

La crisi del settimo anno esiste davvero oppure è l’ennesima leggenda metropolitana? Gli esperti non hanno alcun dubbio.

Siamo pronti a scommettere che quasi tutte le coppie, quando si avvicina il settimo anno, si ritrovano a pensare alla crisi che, secondo la tradizione, incombe su di loro. Appare come un passaggio obbligato, capace di decretare se la storia ha futuro o meno. Ma, è una ‘condizione’ scientifica oppure l’ennesima leggenda metropolitana?

La crisi del settimo anno esiste davvero?

La crisi del settimo anno esiste o è la solita leggenda metropolitana? Né l’una, né l’altra. O meglio, nelle relazioni di coppia tutti vivono momenti difficili, ma questo non significa che le turbolenze portino necessariamente a una rottura, così come non si può parlare di tempistiche o scadenze universali.

Non a caso, le ricerche in merito sono discordanti: uno studio condotto dall’Università di Pavia evidenzia che la vera “passione” dura soltanto un anno (dopo di che la love story va via via peggiorando), mentre altri ricercatori parlano di due anni e altri ancora confermano la teoria dei sette anni.

Ma perché la ‘crisi’ più diffusa è quella del settimo anno? Probabilmente perché, dopo aver trascorso tanto tempo insieme, la fase delle farfalle nello stomaco è un lontano ricordo. Ergo, pregi e soprattutto difetti sono venuti a galla, accompagnati da monotonia, noia e voglia di sentirsi vivi.

Qual è l’anno più difficile in una relazione?

Appurato che non ci sono abbastanza evidenze scientifiche a sostegno della crisi del settimo anno e che i momenti difficili possono verificarsi in qualunque momento, gli esperti concordano nello stabilire il periodo in cui quasi tutte le coppie iniziano ad avere i primi veri problemi.

Secondo la ricerca psicologica e le osservazioni cliniche, la fase tra il terzo e il quinto anno è quella più critica. Questo perché l’idealizzazione iniziale, quella in cui tutto sembra perfetto, è superata e le differenze individuali iniziano a emergere con maggiore forza. In termini pratici, aumentano le discussioni e le incomprensioni.

Gli esperti evidenziano anche un altro dato che vale la pena sottolineare: uno dei momenti più delicati della vita a due si presenta quando ci sono eventi significativi, sia positivi che negativi. Dalla nascita di un figlio a una promozione lavorativa, passando per un aborto volontario.