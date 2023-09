Anche se la situazione epidemiologica non è ad oggi preoccupante, vediamo come comportarsi con il Covid a scuola e quali sono le regole.

Ad oggi, dopo anni di pandemia, la situazione legata al Covid è completamente sotto controllo. Eppure, considerando che siamo appena entrati nella stagione autunnale e le temperature andranno via via ad abbassarsi, è bene dare uno sguardo alle regole che bisogna osservare a scuola.

Covid a scuola: le regole che ormai dovremmo conoscere a memoria

Il Ministero della Salute non ha ancora dato indicazioni sulla gestione del Covid-19 a scuola, ma possiamo aspettarci una comunicazione da un momento all’altro. D’altronde siamo appena entrati in autunno e la situazione epidemiologica è ancora sotto controllo. Nonostante tutto, il Tavolo tecnico vaccinazioni e malattie infettive della Società Italiana di Pediatria (SIP) ha fornito una serie di regole da rispettare in attesa di nuove direttive.

“Ci aspettavamo un aumento dei casi dal momento che con la ripresa della scuola aumenta anche la socializzazione dei ragazzi. Senza allarmismi, facciamo tesoro delle indicazioni di igiene che abbiamo imparato a conoscere negli anni scorsi; chi è sintomatico dovrebbe restare a casa, come avviene per le altre malattie infettive. Restiamo comunque in attesa di indicazioni più precise da parte dei Tavolo Interministeriale“, ha dichiarato Annamaria Staiano, Presidente della SIP.

Come dovremmo ormai aver imparato tutti, grandi e piccini, in presenza di sintomi respiratori, con o senza febbre, è consigliato fare un tampone. Se risulta positivo è bene non andare a scuola fino al termine dei disturbi, o almeno per i primi cinque giorni dalla scoperta della malattia. Ricordiamoci sempre di lavarci accuratamente le mani, per almeno 40/60 secondi, oppure utilizzare il gel igienizzante, prima mangiare o toccarsi occhi, bocca e naso. Disinfettate le mani anche prima e dopo aver usato i servizi igienici, dopo aver frequentato luoghi pubblici e appena si rientra a casa. I genitori sono chiamati a valutare con il proprio pediatra l’opportunità di vaccinare i bambini sia contro il Covid che la normale influenza.

Come comportarsi a scuola per tenere lontano il Coronavirus

Anche le regole da rispettare a scuola per tenere lontano il Covid sono sempre le stesse. E’ consigliato arieggiare le aule prima e dopo l’inizio delle lezioni, sia al mattino che al pomeriggio, e durante le pause lunghe, come la ricreazione. Fino a quando le temperature sono ancora miti è preferibile tenere aperte le finestre, magari spalancando anche la porta, in modo da creare un po’ di corrente.

Sia gli alunni che gli insegnanti dovrebbero sempre avere a portata di mano una mascherina chirurgica da indossare all’occorrenza, sia all’interno dell’istituto che fuori, solo quando c’è parecchia folla. Infine, i docenti sono chiamati a non stigmatizzare gli studenti che decidono liberamente di indossare la mascherina durante le lezioni, specialmente se hanno sintomi respiratori.