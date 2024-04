Momento difficile per Costantino Vitagliano alle prese con una rara malattia che gli sta cambiando radicalmente la vita.

Ospite de ‘La Volta Buona’, Costantino Vitagliano è tornato a parlare della rara malattia che lo ha recentemente colpito e di come la stia affrontando, al netto delle tante incognite sull’argomento. Intervistato da Caterina Balivo, l’ex re dei tronisti non ha nascosto la sua grande preoccupazione per il futuro.

Costantino Vitagliano parla della malattia

Costantino Vitagliano

Costantino ha spiegato alla Balivo di come stia affrontando la malattia e soprattutto di come stia provando a superare alcuni dolori molto forti che lo colpiscono ripetutamente alla schiena.

“Sto facendo degli esercizi che… ringrazio Giulia, il mio personal trainer. Mi sta facendo fare degli esercizi che si chiamano ‘da post parto’”, ha detto Vitagliano.

“Io una volta ero sempre nudo, giravo nudo da giovane. Oggi mi vesto. Non sono io”, ha ammesso l’ex re dei tronisti. “Prima mi sentivo sicuro di me, questa roba mi fa sentire insicuro. La mia corazza l’ho persa. Questa è la verità”.

“I medici spiazzati”

L’uomo ha aggiunto che la sua malattia sia rara e sia autoimmune: “Mi curo, ieri ho fatto un altro esame, vado tutte le settimane in ospedale per curarmi. Ho fatto la PET che è un esame molto invasivo”.

E sui medici: “Non sanno neanche loro come curarlo perché sono un autoimmune. Questa parola l’ho imparata adesso, non sapevo neanche dell’esistenza di questa cosa, non sapevo neanche cosa fossero i malati autoimmuni, adesso ne faccio parte anche io”.

“Stiamo valutando, faccio delle punture alla pancia, vediamo com’è andata l’ultima PET dopo tre mesi, per valutare cosa intraprendere perché anche i dottori sono spiazzati“, ha ammesso.

Di seguito anche un post su X della trasmissione con alcuni passaggi delle parole dell’uomo: