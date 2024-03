Sentiamo spesso parlare di cucina e piatti gourmet, ma che significato ha questa parola, da dove deriva e come si usa? Scopriamolo insieme!

Gourmet è un termine che viene ormai utilizzato da chiunque: è usato soprattutto per descrivere piatti e particolari tipi di cucina apprezzata dagli amanti del buon cibo. Letteralmente il termine questione si traduce in “buongustaio” ma scopriamo di più.

–Origine: dal francese antico.

–Quando viene usato: per indicare qualcosa di sopraffino per il palato.

–Lingua: francese.

–Diffusione: mondiale.

Le origini della parola gourmet

Nella Francia del XVII secolo, questo termine faceva riferimento ad una persona dal palato fine: il significato, come detto, è buongustaio. Il termine del francese antico “gromet”, secondo quanto riportato anche dalla Treccani, deriverebbe a sua volta dall’inglese antico grom, che significa “ragazzo, valletto”, e quindi si può ipotizzare che sia riferito al valletto che assaggiava e degustava una pietanza per il proprio padrone.

Gourmet, il significato in cucina

Con il tempo e grazie all’incremento del settore della gastronomia, vista come vera e propria arte culinaria, la parola ha quindi subito un ulteriore cambiamento di significato, venendo utilizzata in diversi campi per determinare l’eccellenza di un prodotto. Ad oggi è utilizzato in rapporto all’arte culinaria e alla haute cuisine, quindi la cucina gourmet è una cucina per palati raffinati.

Cucina gourmet

Inoltre esistono dei veri e proprio ristoranti gourmet che servono solo piatti gourmet, cioè sofisticati e non banali. Questo vale sia per i ristoranti più importanti (stellati) ma anche per altri più piccoli e meno importanti che hanno scelto di cucinare e proporre i propri piatti in questo senso.

Gli altri significati di gourmet

Negli Stati Uniti il termine è usato per la descrizione del cibo consumato dalle classi sociali più alte, che hanno avversione nei confronti del cibo del “popolo“. Inoltre, nel settore gastronomico, il termine gourmet è utilizzato per classificare gli alimenti di qualità cosiddetta premium, rispetto a quelli che hanno una qualità standard, per differenziarli da quelli gourmet appunto.

Esiste anche un tipo di turismo gourmet, molto in voga, che è un settore secondario della ristorazione per chi vuole degustare dei cibi specifici, ristoranti particolari e o case produttrici di vino.

Esempi d’uso

Come abbiamo visto questo termine si può utilizzare per descrivere tipi di cucina, piatti o persone… Ecco alcuni esempi in questi ambiti:

-Ho prenotato in un ristorante con un menu gourmet per le coppie a base di cucina francese.

-Sono stato in un ristorante stellato e ho assaggiato 3 tipi di piatti gourmet.

-Luca è un vero gourmet, riconoscerebbe il suo vino preferito tra mille.