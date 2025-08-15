Cosa significa “badalada”: il nuovo stile di vita della Gen Z

Cosa significa “badalada”? Un termine di origine portoghese sempre più diffuso tra i giovani su Instagram e Tik Tok.

Sui social è sempre più frequente il fenomeno di frasi straniere che, diventate virali, iniziano a essere utilizzate dagli utenti di tutto il mondo per esprimere concetti universali. È il caso dell’espressione “red flag” ma anche di “badalada“, un termine di origine portoghese che significa letteralmente “alla moda“. In realtà tra i giovani questa parola ha assunto una valenza completamente diversa: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato.

Origine : dal portoghese

: dal portoghese Quando viene usato : come simbolo di autenticità, fiducia in sé stessi e connessione tra individui

: come simbolo di autenticità, fiducia in sé stessi e connessione tra individui Lingua : portoghese

: portoghese Diffusione: globale

Cosa significa “badalada” e perchè si usa

In portoghese, “badalada” si riferisce a qualcosa di estremamente cool e alla moda. Grazie alla sua diffusione su Instagram e Tik Tok questo termine così orecchiabile è stato in pochissimo tempo adottato dalla Gen Z (ossia la generazione di persone nate tra la metà degli anni ’90 e l’inizio degli anni ’10 del 2000) per descrivere un approccio alla vita incentrato sull’amore per sé stessi, sulla lotta per l’autenticità e sulla libertà di espressione nel vasto mondo digitale.

ragazzi amici risate

Le piattaforme social sono diventate palcoscenici su cui giovani di tutto il mondo condividono la loro interpretazione personale di “badalada”, spesso accompagnata da immagini in sgargianti tonalità di arancio e giallo che simboleggiano vitalità, coraggio e ottimismo.

Il concetto di sorellanza nel “badalada”

Al di là dell’amor proprio e dell’auto-accettazione, “badalada” esprime profondamente il concetto di sorellanza. In un mondo dove le donne spesso si confrontano con la paura del giudizio altrui, specialmente sui social network, questo movimento propone un cambiamento di narrativa.

Attraverso la promozione dell’idea di accettazione radicale e reciproca, il “badalada” invita a riconoscere e celebrare l’unicità dell’esperienza femminile. Abbracciare questa nuova filosofia di vita significa allontanarsi dalla ricerca costante di approvazione esterna per immergersi in un mondo fatto di solidarietà e supporto tra donne.