Cosa vuole dire la parola inglese background e quando si può utilizzare? Scopriamo tutto su questa espressione.

La parola background è un termine molto complesso in quanto si tratta di un’espressione ricca di sfumature differenti. Le applicazioni di questa voce inglese sono tante e proprio per questo motivo è interessante imparare a conoscerla meglio. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su questa parola.

Origini : parola inglese, composta da back (ossia “dietro”) e da ground (ossia “terra, fondo”).

: parola inglese, composta da back (ossia “dietro”) e da ground (ossia “terra, fondo”). Quando si usa : per indicare un complesso di azioni, circostanze e idee che fanno da sfondo alla realizzazione di un evento o alla formazione culturale e psicologica di una persona.

: per indicare un complesso di azioni, circostanze e idee che fanno da sfondo alla realizzazione di un evento o alla formazione culturale e psicologica di una persona. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di background

lente ingrandimento lettura

L’espressione background è ricca di sfumature differenti e per questo sono tante le sue applicazioni possibili. In origine, la parola veniva usata nel mondo del teatro per indicare tutto quello che sulla scena stava in secondo piano. Proprio per questo ha iniziato ad essere usata per esprimere lo stesso concetto anche nel mondo della pittura.

È di molto successivo il senso figurato della parola anche se oggi risulta particolarmente diffuso. Questa si usa per indicare l’insieme di azioni, idee e circostanze che fanno da sfondo alla realizzazione di un evento o rendono una persona quella che è. Questa accezione è quella che probabilmente è più familiare in italiano, in particolare riferendosi alla struttura sociale, culturale e psicologica di una persona.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere il significato della parola:

“Quel dipinto ha un background davvero molto interessante, ma per capirlo bisogna essere esperti d’arte”.

“Il mio background è tutt’altro che semplice e sono ben poche le persone che lo conoscono veramente”.

“Maurizio Minghella è un killer molto conosciuto, ma per giudicarlo è necessario conoscere il suo background”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG