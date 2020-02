La tv si adegua alle ordinanze: Live non è la D’Urso ieri senza pubblico, anche Le Iene chiuderanno agli spettatori per la prima volta nella storia

L’effetto Coronavirus si è fatto sentire anche in tv. In un fine settimana che ha visto le regioni colpite (su tutte la Lombardia e il Veneto, ma provvedimenti e restrizioni sono arrivati anche dal Piemonte) attuare delle misure che evitassero il contagio – sospensione di attività sportive, chiusura di cinema e teatri – alcuni programmi tv sono andati in onda…senza pubblico in studio. Questo per evitare l’assembramento di persone in una fase molto delicata, quella in cui il virus si sta diffondendo. Tra questi Che tempo che fa, domenica senza pubblico, La Domenica Sportiva e anche Live – Non è la D’Urso. E non resteranno gli unici programmi.

Coronavirus, programmi senza pubblico

Rai e Mediaset, infatti, adotteranno questa misura anche nei prossimi giorni. Ha fatto da apripista, per il Biscione, ha fatto Live non è la D’Urso, lo show serale della domenica che tra liti e siparietti stavolta non ha avuto il solito contorno di pubblico.

Barbara D’Urso

“In rispetto dell’ordinanza della Regione Lombardia, Mediaset ha deciso che Live – Non è la D’Urso andrà in onda in diretta senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e i tecnici che lavorano al programma. Si dice che “the show must go on”, sì, ma giustamente senza esporre le persone ad alcun tipo di rischio inutile. Non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto ma cercherò comunque di tenervi compagnia con tutti gli ospiti previsti e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social”.

Così la D’Urso aveva annunciato poche ore prima la notizia: e anche senza pubblico la conduttrice non ha deluso.

Le Iene, studio vuoto dopo 24 anni

Mediaset che estenderà anche a Le Iene questo provvedimento per il coronavirus. Per la prima volta in 24 anni non ci sarà pubblico in studio. “Mentre i casi di coronavirus in Italia continuano purtroppo ad aumentare, come vi raccontiamo su Iene.it e come vi racconteremo in onda, Le Iene prendono una decisione storica per adeguarsi alle indicazioni di contenimento della diffusione del coronavirus. Per la prima volta in 24 anni di storia del programma andremo in onda senza pubblico in studio nelle prossime puntate di martedì 25 e giovedì 27 febbraio, come sempre dalle 21.20 su Italia1, in cui vi parleremo naturalmente anche dell’emergenza coronavirus”, si legge sul sito ufficiale della trasmissione.