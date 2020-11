Compagni di coccole: il Belgio è solo uno dei tanti paesi che ha deciso di pensare ai single che hanno bisogno d’affetto durante i mesi di lockdown.

Il coronavirus ha messo in discussione tutti i rapporti tra le persone. I più penalizzati, in questa situazione, sono i single dal momento che non possono neanche incontrare persone a loro affini con cui scambiare quattro chiacchiere in totale armonia. Questo perché da quando è scoppiata la pandemia tutto quello che ci sembrava essere normale adesso non lo è più e bisogna mantenere le distanze e prendere le dovute precauzioni. Dal Belgio, inoltre, arriva una nuova iniziativa che si chiama Knuffelcontact, letteralmente vuol dire compagno di coccole.

Cos’è il compagno di coccole?

“Ogni membro della famiglia ha diritto a un knuffelcontact” parola del primo ministro belga Alexander De Croo che ha ammesso: “Il nostro Paese è in uno stato di emergenza, in molti ospedali le capacità sono già superate e per questo dobbiamo invertire la curva. L’unica risposta è tutelare il sistema sanitario e per farlo bisogna evitare il più possibile ogni contatto fisico”.

Il Belgio, inoltre, non è l’unico paese che ha deciso di preoccuparsi per i cittadini che non convivono con degli affetti stabili. In Inghilterra, infatti, esiste il support bubble, ovvero una bolla di sostegno. In cosa consiste? Praticamente una famiglia decide di ospitare, nella propria casa, una persona con cui vige un rapporto di esclusività.

Sesso ai tempi del Coronavirus

L’amore ai tempi del Coronavirus

Il distanziamento sociale ha posto dei limiti soprattutto tra i fidanzati e per coloro che non vivono sotto lo stesso tetto. In questo momento storico, inoltre, sono stati considerati pericolosi anche gli incontri occasionali per la rapida trasmissione del contagio.

Proprio in Olanda, inoltre, nel maggio scorso è stato diramato un vero e proprio vademecum su quali comportamenti le persone single, e non solo, devono seguire in questo periodo per evitare che la curva dei contagi salga ulteriormente.