YouTube: come abbonarsi a un canale, prezzi e disdetta

Abbonarsi a un canale YouTube è semplicissimo, ma prima di farlo è bene sapere quanto costa e come annullare il “contratto”.

Sicuramente vi sarà capitato di guardare un video su YouTube e scorgere una specie di messaggio che invita ad abbonarsi al canale del creator di turno. Si tratta di un’occasione allettante, specialmente se trascorrete molto tempo sulla piattaforma e apprezzate i contenuti dell’influencer/personaggio, ma è bene conoscere con anticipo come annullare il contratto e il prezzo che si andrà a pagare mensilmente.

Come abbonarsi a un canale YouTube: indicazioni step by step

Un po’ come accade su Instagram o altri social, anche su YouTube è possibile abbonarsi al canale che più si preferisce. Attenzione, però, perché c’è una differenza sostanziale tra l’iscrizione e l’abbonamento: la prima è gratuita, mentre il secondo è a pagamento e consente di ottenere una serie di privilegi che variano da creator a creator.

Gli influencer o i personaggi che decidono di offrire un abbonamento agli iscritti devono necessariamente dare qualcosa in cambio, altrimenti basterebbe l’iscrizione al canale. Non ci sono vincoli, ognuno è libero di scegliere i vantaggi da ‘regalare’ ai seguaci: dal badge ai post riservati, passando per le emoji personalizzate, l’accesso anticipato ai contenuti, le chat dal vivo, i live streaming esclusivi e i cosiddetti messaggi fedeltà.

YouTube, però, mette dei vincoli ai creator. Questo significa che la formula “abbonamento” può essere sottoscritta solo da quanti hanno 1.000 iscritti con 4.000 ore di visualizzazione pubblica valide negli ultimi 12 mesi, oppure 1.000 abbonati con 10 milioni di visualizzazioni pubbliche di Shorts valide negli ultimi 90 giorni. Inoltre, il canale non deve essere impostato per bambini e non deve avere video non idonei.

Abbonarsi, laddove il creator possegga i requisiti, è semplicissimo: basta cliccare sul pulsante “Abbonati”, solitamente situato accanto a “Iscriviti”, e scegliere il pacchetto che si preferisce.

Quanto costa e come si disdice l’abbonamento a un canale YouTube

Come avrete facilmente intuito, abbonarsi a un canale YouTube è semplicissimo, anche perché se non è presente la scritta “Abbonati” significa che il creator ha scelto di non proporre il pacchetto, oppure non ha i requisiti per farlo. Il prezzo varia in base ai vantaggi che l’influencer o il personaggio offre, tanto che la piattaforma prevede 25 livelli diversi: si va da 0,99 euro al mese a 499,99 euro.

Per disdire l’abbonamento, invece, si può andare nella sezione “Impostazioni” di YouTube oppure direttamente sulla schermata principale del creator. Dalle impostazioni bisogna cliccare su “Acquisti e abbonamenti” e selezionare il contratto da annullare, mentre dal canale si deve cliccare su “Scopri i vantaggi”, poi “Impostazioni” e, infine, “Termina abbonamenti e vantaggi”.