Nuovi aggiornamenti sulla denuncia sporta da Francesco Sarcina contro l’ex Clizia Incorvaia: i messaggi inchiodano l’influencer.

Nuove ombre si addensano sulla figura pubblica di Clizia Incorvaia, influencer e personaggio televisivo, finita al centro di una vicenda giudiziaria che coinvolge l’ex marito Francesco Sarcina, frontman del gruppo Le Vibrazioni. La procura di Roma ha deciso di rinviarla a giudizio per presunto sfruttamento dell’immagine della figlia di 9 anni, nata dalla loro relazione. Ma scopriamo gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda e i messaggi che inchioderebbero l’influencer.

L’accusa contro Clizia Incorvaia

Secondo quanto riportato da la Repubblica, la pm Alessia Miele sostiene che Incorvaia abbia diffuso contenuti raffiguranti la bambina in almeno cinque contesti pubblicitari, legati a brand di abbigliamento e calzature per bambini, senza il consenso del padre.

Questo comportamento, definito in violazione degli accordi di separazione, sarebbe stato finalizzato al profitto personale e professionale.

Francesco Sarcina

Francesco Sarcina ha, inoltre, presentato uno scambio di messaggi con l’ex moglie, nei quali le chiedeva esplicitamente di interrompere la pubblicazione di contenuti che ritraessero la figlia per finalità commerciali. La risposta della Incorvaia è stata netta: “Io li campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc“.

Una dichiarazione che, secondo Sarcina, rappresenterebbe una vera e propria ammissione di sfruttamento dell’immagine della minore a fini economici, aggravata dalla notorietà di entrambi i genitori, che renderebbe la bambina ancora più esposta sui social e nel mondo digitale.

La replica di Clizia Incorvaia: “Provo vergogna per lui”

Clizia Incorvaia non ha tardato a rispondere alle accuse, attaccando duramente l’ex marito. “Provo vergogna per lui” ha dichiarato, sostenendo che Sarcina non stia riflettendo sui danni psicologici che questa esposizione mediatica della vicenda può causare proprio alla bambina.

Intanto l’udienza è attesa nei prossimi mesi, quindi non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla controversa vicenda.