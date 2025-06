Clara è tornata single: è finita la storia con Jacopo. Nessun flirt con Fedez, svelato il presunto nuovo interesse.

È ufficiale: Clara, la giovane cantante rivelazione degli ultimi anni, non è più fidanzata. A lanciare l’indiscrezione bomba è Grazia Sambruna su MowMag, che ha confermato la rottura con Jacopo Neri, lo storico compagno con cui Clara condivideva una relazione da circa due anni. I due si sarebbero lasciati in modo pacifico tre settimane fa, mettendo fine a una storia di cui, per scelta, avevano parlato pochissimo pubblicamente. Ma qual è stato il ruolo di Fedez nella rottura tra la cantante e il suo ex? Scopriamo tutte le indiscrezioni.

Clara, Jacopo e Fedez: tutta la verità

Jacopo, 25 anni come Clara, sarebbe stato un ex giocatore di basket e avrebbe sempre preferito stare lontano dai riflettori. La notizia della rottura ha subito alimentato un’ondata di curiosità, anche a causa dei pettegolezzi sul presunto avvicinamento tra la cantante e Fedez, più volte fotografati insieme in atteggiamenti “amichevoli”.

Clara Soccini – www.donnaglamour.it

A smentire con forza l’ipotesi di una relazione tra Clara e Fedez sono state alcune fonti vicine all’artista. Secondo quanto riportato, Clara non proverebbe alcuna attrazione per il rapper milanese, che non avrebbe avuto alcun ruolo nella fine della relazione con Jacopo.

Ma non è tutto. Infatti, se è vero che Fedez non c’entrerebbe niente con la fine della storia tra Clara e Jacopo, è altrettanto vero che non sono da escludere altri flirt della cantante.

Clara: un nuovo flirt (non con Fedez)

A far battere il cuore della cantante, secondo alcuni insider, sarebbe uno dei ballerini del suo corpo di ballo, che lei troverebbe particolarmente attraente. Una nuova fiamma? Per ora nulla è confermato, ma le voci continuano a rincorrersi.

La notizia della separazione arriva in un momento di grande visibilità per Clara, impegnata su più fronti artistici e sempre più amata dal pubblico. Mentre la sua carriera continua a decollare, il gossip non le dà tregua, e anche il più piccolo dettaglio sulla sua vita privata diventa oggetto di speculazione.

Per ora non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per conoscere i dettagli della rottura e se effettivamente la cantante abbia già trovato una nuova fiamma.