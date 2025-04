Le 10 città più stressanti del mondo: in classifica c’è anche una località italiana

Quali sono le città più stressanti del mondo? Nella classifica del 2025 c’è anche una città italiana, ma non è una sorpresa.

Nella classifica delle 10 città più stressanti al mondo compare anche una famosa cittadina italiana. Ad essere onesti, la sua presenza nella lista non sorprende nessuno, ma fa comunque un certo effetto vederla paragonata a località come New York.

Quali sono le città più stressanti del mondo?

Una ricerca interessante, condotta dalla società di immersioni e snorkeling Dipndive, ha individuato le 10 città più stressanti al mondo. L’indagine, ovviamente, ha preso in esame una serie di fattori: la qualità dell’aria, i livelli di inquinamento acustico, il numero di visitatori, i costi dei mezzi di trasporto e il tasso di criminalità. Questi sono stati valutati con punteggi da 0 a 100 e grazie al risultato si è arrivati alla classifica finale.

Tra le 10 città più stressanti al mondo c’è anche una località italiana. Stiamo parlando di Milano che, tra qualità dell’aria e criminalità, ha conquistato l’ottavo posto. La sua presenza, alla luce del degrado in cui ormai versa il capoluogo lombardo, non sorprende. Eppure, fa un certo effetto vederla accostata a cittadine come New York e Los Angeles. Ad aver fatto guadagnare l’ottava posizione è stato soprattutto l’alto tasso di delinquenza: cosa ne penserà il sindaco Beppe Sala che ha più volte sottolineato che è super sicura?

La top 10 delle città più stressanti del globo

Se siete alla ricerca di una città rilassante, sicuramente dovete evitare le località che hanno conquistato i primi 10 posti della classifica. Di seguito, la lista con i punteggi:

Las Vegas – 95 punti; San Francisco – 93 punti; New York – 83 punti; Londra – 82 punti; Los Angeles – 79 punti; Zurigo – 77 punti; San Diego – 76 punti; Milano – 73 punti Portland – 72 punti; Parigi – 71 punti.

Una considerazione nasce spontanea, nella top 10 troviamo 6 città degli Stati Uniti e 4 dell’Europa.