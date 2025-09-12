Città europee che si possono raggiungere in treno dall’Italia: 11 mete da sogno

Quali sono le città europee che si possono raggiungere in treno dall’Italia? Scopriamo quali sono le 11 mete più gettonate.

Viaggiare in treno non è mai una cattiva idea, sempre che i ritardi non ci mettano lo zampino. Tralasciando questi piccoli incidenti di percorso, ci sono diverse città europee che si possono raggiungere comodamente dall’Italia, godendosi il panorama che cambia e senza pensare ad altro.

Città europee in treno dall’Italia: una scelta che torna di moda

Se state pensando di concedervi una vacanza in una delle tante città europee, vi consigliamo di valutare il treno come mezzo di trasporto. Rispetto all’auto o all’aereo, è più ecologico, specialmente per i viaggi a lunga percorrenza. Ma non è soltanto un fattore di sostenibilità, in ballo ci sono anche la comodità, il rischio pressoché inesistente di fare incidenti e la possibilità di godersi davvero il momento, osservando il panorama che cambia. Tra l’altro, dall’Italia si possono tranquillamente raggiungere alcune delle cittadine più belle d’Europa.

Ovviamente, le mete si raggiungono solo dalle stazioni delle grandi città, ma questo non è un problema. Bisogna solo programmare un cambio a Milano, Bologna, Torino, Verona, Firenze, Roma o Venezia. I prezzi, tra l’altro, sono davvero competitivi. Addirittura potreste spendere di meno per una destinazione estera che per una nazionale. Insomma, il treno conviene in tutto e per tutto e la conferma ci arriva pure dal Travel Trend Report 2025 di Trainline.

Il 35% degli italiani ama viaggiare in treno soprattutto per la possibilità di godersi il paesaggio, mentre il 42% lo fa per la sostenibilità. Un dato, a essere onesti, sorprende: a preferire questo mezzo di trasporto sono per lo più gli appartenenti alla Gen Z (79%).

Viaggiare in treno

Città europee che si possono raggiungere in treno dall’Italia

Ma quali sono le città europee che si possono raggiungere in treno dall’Italia? Sono diverse, tutte bellissime. Tra l’altro, quasi tutte le stazioni di partenza offrono sia orari diurni che notturni. Di seguito, la lista delle 11 località più gettonate: