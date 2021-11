Al cinema Odeon di Milano, una saletta privata con soli 32 posti, ecco tutte le informazioni sull’Odeon Suite.

Il cinema Odeon di Milano non è un multisala qualunque, innanzitutto per la sua posizione davvero esclusiva a pochi passi dal Duomo, ma anche per delle caratteristiche che lo rendono un vero e proprio cinema VIP. Tra le sue 10 sale che possono ospitare fino a 2250 persone, ce n’è una davvero speciale riservata per pochissime persone, si tratta dell’Odeon Suite.

Cinema Odeon Suite: una sala per pochi

L’Odeon Suite è una piccola sala del cinema Odeon di Milano con soli 32 posti, in cui qualche giorno fa Chiara Ferragni e il piccolo Leone hanno assistito a una proiezione privata riservando l’intera sala per due come vediamo qui in foto. L’Odeon Suite si estende per 300 metri quadri e oltre a comprendere la sala di proiezione vera e propria, include anche un guardaroba per permettere agli spettatori di depositare effetti personali, giacche o cappotti.

Annessa alla sale c’è anche un’area relax con servizio di buffet e lounge bar che sono inclusi nel prezzo stesso del biglietto, ma attualmente sono stati sospesi. La saletta accoglie 32 poltrone bianche imbottite e reclinabili, realizzate su misura per il Cinema Odeon da Poltrona Frau.

Cinema Odeon Milano: quanto costa la sala privata?

La sala, inaugurata nel 2011, è pensata proprio per le proiezioni private anche di materiale autoprodotto. Inoltre è l’ideale anche per organizzare conferenze o meeting aziendali con a disposizione una sala esclusiva e che offre il meglio della tecnologia.

Trattandosi di una saletta privata il costo di un biglietto all’Odeon Suite sale rispetto a quelli tradizionali, ma non stiamo parlando comunque di cifre impossibili. In genere la sala offre due spettacoli a orario fisso in genere alle 21 e alle 18:30, il prezzo di un biglietto per lo spettacolo serale è di 20€. Nel costo del biglietto sono compresi anche i servizi annessi di buffet e lounge bar, che attualmente però stando alle indicazioni del sito del cinema risultano essere sospesi.