Chiara Galiazzo canta “Valore”, il brano escluso da Sanremo 2025. Rivolta sui social: Carlo Conti sotto accusa.

Domenica 1 dicembre Carlo Conti ha annunciato i 30 “Big” in gara che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025 e immediatamente è scoppiata la polemica. A far parlare è stata soprattutto la “lista degli esclusi” che ha indignato il web.

Tra gli artisti scartati c’è anche Chiara Galiazzo, che aveva reagito con ironia alla sua esclusione dal Festival.

Ospite della trasmissione Binario 2 su Rai2, la cantante si è esibita cantando la canzone che è stata scartata dal direttore artistico, e immediatamente si è accesa la polemica sui social. Scopriamo che cosa è successo.

Chiara Galiazzo canta “Valore”: scoppia la polemica

Nonostante l’esclusione, “Valore” ha fatto breccia nei cuori degli ascoltatori. Molti utenti hanno espresso il proprio sostegno a Chiara definendo il brano “meraviglioso” e criticando le scelte della commissione sanremese.

Un utente su X ha scritto: “Questo pezzo avrebbe meritato il palco dell’Ariston. Chiara è una delle artiste più sottovalutate d’Italia“.

Qui il video dell’esibizione.

Le polemiche non hanno risparmiato Carlo Conti, direttore artistico dell’edizione 2025 del Festival. Un commento su Instagram recita: “Carlo Conti è sordo, come si fa a scartare un capolavoro come questo?“.

Qualcun altro scrive: “Ora io non so come saranno i brani in gara a Sanremo, ma questo di Chiara Galiazzo, che è stato scartato, lo trovo davvero bello. Per me lei è una delle voci più interessanti nel panorama musicale italiano ma ahimè non ha il successo che merita“.

Molti utenti sospettano che l’esclusione sia dovuta a logiche di mercato che privilegiano artisti più noti o capaci di attirare maggior pubblico.

Chiara Galiazzo reagisce all’esclusione da Sanremo

La stessa Chiara aveva espresso la sua delusione in un video pubblicato il primo dicembre, annunciando comunque l’uscita di “Valore” come singolo: “Questa canzone è troppo bella per rimanere nel cassetto“.

Con l’entusiasmo che il brano sta generando, “Valore” potrebbe rivelarsi un successo a prescindere dall’esclusione dal Festival.