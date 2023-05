Un post con una serie di scatti che la ritraggono ha dato inizio all’estate 2023 di Chiara Ferragni. Il web è letteralmente impazzito.

L’estate 2023 è ufficialmente iniziata per Chiara Ferragni. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata che, come al solito, è molto attiva sui social e su Instagram ha scatenato una valanga di reazioni con alcune foto anche osé in vista della stagione calda…

Chiara Ferragni pronta per l’estate: foto e topless…

Dopo aver creato tanto hype attorno all’uscita della serie a loro dedicata, Fedez e la Ferragni sono pronti all’estate 2023. Almeno l’influencer dato che è stata proprio lei la prima ad “uscire allo scoperto” annunciando a tutti i seguaci, ben oltre 29 milioni, di essere pronta alla stagione calda.

“Ufficialmente pronta per l’estate 2023”, ha scritto Chiara con tanto di cuore a corredo di un post che la ritrae in diversi scatti della passata stagione ma anche più recenti. Spiccano alcune foto in cui è molto scoperta come quella in intimo e in topless che sicuramente ha fatto girare la testa a molti utenti.

La conferma è arrivata da alcuni commenti: “Sei bellissima”, e chi, invece, ha detto molto di più: “Sei di una bellezza unica. La dea della bellezza”.

Sebbene siano presenti anche altri tipi di commenti molto meno delicati e negativi la maggior parte delle reazioni è stata positiva. Insomma, adesso non resta che attendere nuovi contenuti per scoprire cosa organizzeranno i Ferragnez per la loro super estate!

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditrice digitale con le tantissime reazioni arrivate nel giro di poco tempo:

