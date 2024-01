Sempre attenta al suo outfit anche in vacanza. Il look e gli accessori super costosi di Chiara Ferragni in montagna.

Se ti chiami Chiara Ferragni devi essere perfetta sempre, anche in vacanza, persino in montagna. E allora ecco che, nonostante lo scandalo che l’ha travolta sul pandoro Balocco, l’imprenditrice digitale ha deciso di sfoggiare un look super costoso e degli accessori griffati anche nel corso dell’ultimo viaggio sulla neve.

Il costo del look di Chiara Ferragni in montagna

Chiara Ferragni

La Ferragni e Fedez hanno deciso di concedersi alcune ore di pausa dal caos delle ultime settimane dopo lo scandalo del pandoro Balocco. La coppia è andata via da Milano e ha dato seguito alla fuga in montagna degli ultimi giorni.

Proprio sulla neve, però, l’imprenditrice digitale non ha fatto mancare la sua solita perfezione nei look. Chiara, infatti, tra outfit e accessori, anche al freddo è stata impeccabile.

In modo particolare spicca il costo dei suoi indumenti, così come quello degli accessori scelti tra cui un super anello. Partendo proprio da questo, l’imprenditrice ha indossato un Panthere di Cartier dal valore di ben 83.500 euro. Tra gli altri oggetti a mettersi in evidenza, senza dubbio, una borsa Hermes dal costo di 50 mila euro a cui si aggiunge la giacca nera Gilda Numero Otto da quasi tremila euro.

Altri capi indossati dall’influencer sono stati un cardigan in cashmere ‘Alanui’ da 2449 euro e un paio di scarpe Moon Boot da 215 euro.

Se andiamo a sommare il costo di tutti i capi e gli accessori indossati dalla donna, pare evidente come la cifra superi di gran lunga i 100 mila euro. Insomma, nonostante lo scandalo che l’ha coinvolto, la bella Chiara proprio non rinuncia allo stile griffato…

Di seguito nel dettaglio anche un post su TikTok con i particolari dell’outfit scelto dall’imprenditrice digitale: