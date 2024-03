Chiara Ferragni festeggia per la prima volta il compleanno del figlio Leone senza il marito Fedez, e pubblica una dolce dedica su Instagram.

Quest’anno il compleanno di Leone sarà diverso per mamma Chiara Ferragni e per papà Fedez. Infatti, per la prima volta festeggeranno questo importante giorno da separati.

Oltre ad essere la festa del papà, il 19 marzo è anche il compleanno del primo figlio dei Ferragnez, e di certo non mancheranno grandi feste con amici e parenti. Ancora non si sa se Chiara e Federico trascorreranno qualche momento insieme per il compleanno del figlio. Intanto sui social sono arrivate le prime dolci dediche.

Chiara Ferragni commuove i suoi fan

“Dormire accanto a te mentre compi 6 anni, ricordandomi il momento più magico della mia vita: quando mi hai reso una mamma. Ti amo vita mia” scrive Chiara Ferragni nelle storie Instagram su un’immagine che ritrae il piccolo Leone mentre dorme. Una dedica molto dolce, ma che nasconde anche un profondo dolore.

Chiara Ferragni

Infatti, Chiara mostra il figlio dormire nel lettone insieme al lei, al posto che dovrebbe essere occupato dal marito Fedez.

Intanto l’influencer spera ancora di poter sistemare le cose con il marito e ricucire il rapporto, ma da parte del rapper non ci sono ancora segnali incoraggianti. Come finiranno le cose?

Chiara Ferragni: la festa per il figlio Leone

In occasione del compleanno del piccolo Leone non mancheranno di certo i festeggiamenti in grande stile. Durante la giornata, infatti, sicuramente l’imprenditrice digitale condividerà foto e video sui momenti trascorsi insieme.

Ma ci sarà anche Fedez? Al momento tra il rapper e la famiglia (e gli amici) di Chiara non scorre buon sangue. Infatti, solamente pochi giorni fa le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, hanno smesso di seguire Federico su Instagram. Questa rottura è definitiva o oggi sarà l’occasione giusta per una riconciliazione?