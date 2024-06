Entrambi a Forte dei Marmi e, forse, anche insieme. Spunta la segnalazione su Chiara Ferragni e Fedez nel weekend.

Un weekend a Forte dei Marmi che, come era scontato che fosse, non è passato inosservato. Stiamo parlando delle ultime ore di Chiara Ferragni e Fedez, entrambi nella stessa location e subito sulla bocca di tutti. Addirittura sui due ormai ex, sono arrivate anche diverse segnalazioni che riguarderebbero una cena fatta insieme…

Chiara Ferragni e Fedez: la segnalazione a cena

Chiara Ferragni e Fedez

La presenza di Chiara Ferragni e Fedez a Forte dei Marmi non è certo passata inosservata. Sebbene entrambi abbiamo passato apparentemente quasi tutto il tempo separati e con amici diversi, ecco che sulla ex coppia più famosa dei social non sono mancate alcune segnalazioni che hanno riacceso le speranze dei loro fan.

Ebbene sì, perché su Instagram, alcuni utenti hanno fatto notare dei dettagli particolari. Nello specifico, una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato la presenza dei Ferragnez ad una cena, insieme… Stando a quanto si legge nel messaggio pubblicato dalla Marzano, infatti, sia Chiara che Federico avrebbero cenato nello stesso locale e nella stessa lunga tavolata di circa 50 persone. Inoltre, sembra che in una storia, ora non presente sul profilo Instagram del rapper, si sia sentita addirittura la voce dell’imprenditrice digitale.

Insieme per i figli

Al netto di quelle che potrebbero essere le speranze dei fan dei Ferragnez, va detto che nel messaggio ricevuto dall’esperta di gossip è stata fatta anche una precisazione: “Oggi sono con i bambini tutti insieme“. Insomma, la reunion sarebbe dovuta esclusivamente a far trascorrere dei momenti felici e sereni ai piccoli Leone e Vittoria. La stessa Marzano, infatti, ha scritto: “Vabbe, ci sta”, in riferimento al fatto che i due fossero eventualmente insieme per il bene dei figli.