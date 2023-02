Samuele Ceccarelli è un velocista che nel 2023 ha battuto il campione Marcell Jacobs. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui.

Samuel Ceccarelli è un atleta originario di Massa che nel 2023 è balzato agli onori delle cronache per aver strappato la vittoria al campione olimpico Marcell Jacobs durante gli Assoluti di Ancona. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera come velocista e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Samuele Ceccarelli: la carriera

Nato il 9 gennaio 2000 (sotto il segno zodiacale dell’Ariete) e originario di Massa, in Toscana, Samuel Ceccarelli studia Giurisprudenza all’Università di Pisa e nel 2023 il suo nome è diventato noto in tutta Italia dopo che ha battuto il campione olimpico Marcell Jacobs agli Assoluti indoor di Ancona. Da bambino ha frequentato un corso di karate e solo in un secondo momento si è appassionato all’atletica leggera. Nel 2019 ha vinto la sua prima competizione internazionale indossando la maglia azzurra degli Europei juniores in Svezia e a seguire ha partecipato anche agli Europei U20 di Boras. Sempre nel 2020 ha lasciato la società Atletica Alta Toscana per passare alla Firenze Marathon.

In merito alla sua vittoria agli Assoluti di Ancona ha dichiarato a La Nazione: “L’idea di competere con un campione di questo calibro e batterlo, è un qualcosa che non ha paragone. Un risultato che si costruisce con pazienza e sacrificio, l’atletica non fa regali a nessuno.”

Samuele Ceccarelli: la vita privata

Non sono note molte informazioni sulla vita privata dell’atleta, che è sempre stato estremamente riservato sull’argomento. Samuele Ceccarelli abita a Massa, dove è nato.

Samuele Ceccarelli: le curiosità

– Tifa per la Juventus.

– Su Instagram condivide dettagli e retroscena legati alla sua passione per lo sport.

– Ha un ottimo rapporto con il suo allenatore, Marco Del Medico.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG