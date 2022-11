Debuttante sin da giovane nel mondo dello spettacolo: ecco chi è Pamela Villoresi, la nota attrice italiana di successo e anche presentatrice e insegnante.

Grandissima amante del teatro e del cinema, Pamela Villoresi è una delle attrice italiane più conosciute e con una lunga e intensa carriera alle spalle. Ha condotto Milleunadonna, ha insegnato recitazione e poesia a Prato, ha vinto molti premi artistici e ha lavorato al fianco di grandissimi attori. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Pamela Villoresi, buografia

Pamela nasce a Prato il 1 gennaio 1957 sotto il segno del Capricorno da mamma tedesca e da padre toscano. A soli 13 anni si rende conto di voler iniziare a studiare teatro e si iscrive al Metastasio, debuttando l’anno successivo come protagonista nel “Re nudo” di Schwarz. Continua a recitare sul palcoscenico, fino a quando Marco Visconti, all’età di 17 anni, la rende nota al grande pubblico.

La giovane Villoresi riesce sin da subito a entrare nel mondo dello spettacolo collaborando al fianco di grandi artisti, quali Nino Manfredi, Vittorio Gassman e tanti altri ancora. Essendo una grande appassionata di poesia, è riuscita ad ottenere un posto come docente di recitazione e poesie nella sua città natale e in altre parti d’Italia.

Non solo, Pamela ha anche ottenuto alcuni compiti come direttrice e organizzatrice. È stata direttrice artistica di ben 4 Festival: Divinamente Roma, Divinamente New York, Ville Tuscolane e Festival dei Mondi.

È anche nel cast di Don Matteo, dove interpreta il personaggio di Elisa Olivieri.

La vita privata di Pamela Villoresi: marito e…

Pamela si sposa nel 1979 con Cristiano Pogany, noto fotografo romano di successo. Ha tre figli: Eva, Tommaso e Isabel, quest’ultima adottata. Purtroppo, però, nel 1999 il direttore di fotografia viene a mancare. Ad oggi è vedova e sembra che non si frequenti con nessuno.

Si definisce una “nonna arcobaleno”, poiché la sua prima nipotina è nata dall’amore di sua figlia Eva e la sua compagna Valeria. Quando sua nipote sarà più grande, sarà felice di portarla a teatro insieme a lei.

Vive sul Monte Argentario dove ha una residenza fin da quando era molto giovane. A Maremma-magazine ha raccontato che la “colpa” di averla acquistata è stata di suo marito Cristiano. “Come molti romani – dice – è sempre stato attratto da quella specie di isola che è l’Argentario, che frequentava fin da piccolo. Io invece, appartenevo a quella parte di Toscana che non “scendeva” fino in Maremma, al massimo arrivava a Castiglione della Pescaia.

“Conobbi Cristiano giovanissima, a Istanbul, e decidemmo all’impronta di sposarci, di avere un figlio e di avere una casa nostra a contatto con la natura. Io pensavo più alla campagna, lui insistette: l’Argentario! Mi ricordo che nel nostro giro di perlustrazione del promontorio incontrammo un vecchietto a bordo di un’Ape Piaggio (il “lapino” lo chiamavano) che ci chiese cosa cercavamo. Era sordo come una campana; inteso finalmente che (forse) cercavamo una casa, ci accompagnò a vederne una che sapeva in vendita. Insomma… non era quella, ma una accanto che diventò la nostra“.

Non si conoscono i suoi guadagni.

3 curiosità su di lei

-Fa parte del consiglio di amministrazione dell’Accademia D’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

-Ha fondato il corso universitario “Progeas” inerenti al mondo dello spettacolo.

-Il suo successo è aumentato ancora di più grazie alla sua partecipazione al film “La grande bellezza”, diretto da Paolo Sorrentino.

