La giornalista e traduttrice Orini Kaipara porta con il sua attività la cultura Maori all’attenzione del grande pubblico.

Conosciamo Orini Kaipara, giornalista neozelandese che grazie al suo tradizionale tatuaggio Maori moko kauae porta sul grande schermo, e in prima serata, la tradizione Maori. Giornalista, conduttrice televisiva, interprete di te reo Maori e inglese. Scopriamo cosa si sa su Orini, sulla sua brillante carriera professionale e anche in merito alla sua vita privata.

Biografia e carriera della giornalista Orini Kaipara

Orini nasce nel 1983, non nota al pubblico la precisa data di nascita, a Whakatane, in Nuova Zelanda. Frequenta la scuola di immersione linguistica Kura Kaupapa Maori e continua la sua formazione in seguito presso la South Seas Film and Television School, nel 2002. La sua attività professionale comincia nel ruolo di lettore di notizie presso la Mai FM nei primi anni del Duemila.

Nel 2017 presenta la trasmissione televisiva Maori Native Affairs e due anni dopo collabora in qualità di presentatrice delle notizie con One News di TVNZ. Si trasferisce nel 2021 a Three conducendo il programma Newshub Live. L’anno successivo collabora nel ruolo di co-conduttrice con il programma settimanale di attualità e di politica Three Newshub Nation. Diverse le trasmisisoni televisive a cui prende parte quale ospite.

Orini Kaipara: la vita privata

Poco è noto al pubblico in merito alla sua vita privata e alla sua situazione sentimentale. Sembra che Kaipara viva a West Auckland ed è madre di quattro bambini. Grazie ad alcuni post presenti sui suoi canali social si può notare il forte legame che la conduttrice neozelandese ha con la propria famiglia. Nell’anno 2019 diviene la prima presentatrice di notizie televisive con un tatuaggio facciale moko kauae ta moko.

3 curiosità sulla giornalista Maori

Il suo profilo Instagram è molto seguito.

Nel 2021 riceve il riconoscimento internazionale per stata la prima persona a ospitare un telegiornale in prima serata sulla televisione nazionale, con i tradizionali segni del viso.

Vince il premio Voyager come miglior reporter di affari Māori per il suo lavoro su Native Affairs per Māori Television nel 2018.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG