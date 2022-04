Nina Venturini è una delle giovani concorrenti di Ti Spedisco in Convento 2. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Nina Venturini è una delle giovanissime ragazze che hanno preso parte alla seconda edizione del format di Real Time. Ti Spedisco in Convento. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei, dagli studi alla vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Nina Venturini

Classe 2001 e originaria di Carpenedolo (in provincia di Brescia) Nina Venturini è una delle ragazze che sono state scelte per formare il cast di Tu spedisco in convento 2. Nina ha studiato presso il liceo artistico della sua città e di lei è noto che abbia un carattere introverso e diffidente. Durante la sua partecipazione al format tv di Real Time ha avuto modo di conoscere Chiara Nutaj e Nanda Alfì. Non sono note ulteriori informazioni sulla sua formazione o sulla sua vita privata.

Nina Venturini: la vita privata

Nina è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e non è dato sapere se sia presente qualcuno di speciale nel suo cuore (anche se sicuramente nel 2019 era fidanzata e infatti sui social sono presenti numerosi scatti in cui è ritratta con un ragazzo). La ragazza vive a Brescia ma ha viaggiato spesso in giro per il mondo e su Facebook sono presenti molte foto delle sue vacanze in alcuni posti esclusivi. Nonostante venga descritta come una ragazza solitaria e diffidente, sui social Nina è ritratta in compagnia di numerosi amici con cui ama trascorrere il suo tempo libero.

Nina Venturini: le curiosità

– Ha un piercing e alcuni tatuaggi.

– Sa suonare la chitarra.

– Ama trascorrere il suo tempo libero in compagnia degli amici.

– In passato le è capitato d’incontrare Stefano De Martino, con cui si è fatta scattare un selfie.

– Ama i gatti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG