Mamma e sorella celebri volti di Miss Italia (elette. rispettivamente nel 1959 e nel 1986), papà e nonno paterno ex avvocati famosi in Campania. Questo, e molto altro, nella storia di Michelangelo Capua!

Michelangelo Capua, fratello della ex Miss Italia Roberta Capua, poi diventata volto noto del piccolo schermo come conduttrice, ha una biografia tutta da scoprire (e che non tutti conoscono). Facciamo un tuffo nella sua storia professionale e personale, tra i lineamenti della sua carriera e la vita privata…

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Chi è Michelangelo Capua e dove vive?

Michelangelo Capua è il fratello di Roberta Capua ed è nato nel 1966 a Napoli, città in cui è cresciuto con la famiglia e in cui si è laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche. Da tempo vive e lavora a Londra e si occupa di cinema e libri rari, ma è anche uno scrittore. L’ex Miss Italia e conduttrice Roberta Capua gli ha dedicato un dolcissimo post su Instagram in occasione dei suoi 50 anni, compleanno che sarebbe stato festeggiato il 15 luglio 2016 (Michelangelo Capua è del segno del Cancro)…

La vita privata di Michelangelo Capua

Non sappiamo esattamente se Michelangelo Capua sia fidanzato, sposato oppure single, ma alcuni tratti chiave della sua vita privata ci arrivano da quanto emerso sulla sua storia familiare. È nato e cresciuto a Napoli insieme agli amati genitori e alla sorella minore (nata nel 1968, due anni dopo di lui) Roberta Capua, e a loro è legatissimo.

La madre di Michelangelo Capua si chiama Marisa Jossa ed è famosa per essere stata Miss Italia nel lontano 1959. La nonna materna era di origine greca e il nonno paterno, di cui è omonimo, era un avvocato come il padre, Alberto Capua, e fu sindaco di Sarno (Salerno).

Altre 2 cose che sappiamo su Michelangelo Capua

– Ha scritto numerosi libri tra cui Kim Novak. La bionda che visse due volte.

– Non sembra avere alcun profilo sui social e appare particolarmente riservato, nonostante fama e successo incornicino la sua famiglia e il percorso dell’amatissima sorella minore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG