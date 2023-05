Marina Loi è un’attrice, autrice, giornalista, e conduttrice tv. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua poliedrica carriera.

Marina Loi è una giornalista e autrice tv che ha lavorato per numerosi programmi del piccolo schermo e che ha realizzato (insieme alla collega Flavia Triggiani) alcuni documentari incentrati sui più eclatanti casi di cronaca nera. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla giornalista e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Marina Loi: la biografia e la carriera

Nata a Roma il 22 dicembre 1965 (sotto il segno zodiacale del Capricorno) Marina Loi si è laureata in Lettere e a seguire ha intrapreso la carriera di docente universitaria, giornalista, conduttrice e autrice tv. Ha lavorato come docente del corso di Storia contemporanea e audiovisivi all’Univesità Mercatorum e inoltre ha insegnato presso La Sapienza, lo IULM, Roma 3 e altri famosi istituti universitari. Ha lavorato come inviata per Rai 1 e ha condotto e scritto programmi per Rai Premium. Ha lavorato anche come autrice, ideatrice e capo progetto per numerosi programmi Mediaset, La7, Tv 2000, Rai, Nove e Discovery+. Insieme alla collega Flavia Triggiani è stata autrice del documentario Lady Gucci e della docuserie Il caso Yara (incentrata sul delitto di Yara Gambirasio).

Parallelamente a queste numerose attività ha lavorato anche come attrice nei film Antithesis e Zombie 3.

Marina Loi: la vita privata

Non si sa molto della vita privata dell’autrice e giornalista e sui social lei ha sempre mantenuto la massima riservatezza sulla questione. La Loi abita a Roma, ma non sono note ulteriori informazioni sulla sua vita privata o sulla sua famiglia.

Marina Loi: le curiosità

– Ama l’arte, la natura e la vita all’aria aperta.

– Adora la musica di Franco Battiato.

– Attraverso i social si batte contro l’omofobia e per la parità dei diritti.

– Le piacciono i cani.

– Il suo lavoro le ha permesso di conoscere numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, come il regista Dario Argento e l’attore Lillo Petrolo (entrambi ritratti insieme a lei nei suoi scatti su Instagram).

