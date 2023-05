Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Marilù Pipitone, l’attrice siciliana fidanzata con Angelo Duro.

Marilù Pipitone è un’attrice originaria di Palermo che, nel 2023, è stata accostata al collega attore Angelo Duro.

I due hanno sempre protetto la loro privacy e infatti l’attore ha sempre parlato ironicamente della sua fidanzata come “quella che sta con me”, senza mostrarla mai in volto attraverso i social e senza fare mai il suo nome. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Marilu Pipitone

Chi è Marilù Pipitone: la biografia e la carriera

Nata a Palermo il 18 luglio 1985 (sotto il segno zodiacale del Cancro), Marilù Pipitone ha studiato come attrice frequentando il Centro Formazione Spettacolo di Palermo e diversi stage e workshop dedicati alla recitazione.

Ha recitato in alcuni film per la televisione e per il cinema. In tv ha interpretato alcuni piccoli ruoli in Don Matteo 13, Rocco Schiavone 4, Hope, e Un passo dal cielo 2. Al cinema invece ha recitato in La bocca dell’anima, Belli ciao, Ciurè, Lui è tornato e Terraferma. Non si conoscono ulteriori informazioni sulla carriera o il percorso di studi dell’attrice.

Marilù Pipitone: la vita privata

L’attrice è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma nel 2023 il suo nome è stato accostato a quello dell’attore comico Angelo Duro, con cui è stata avvistata da Chi per le vie di Roma. I due non hanno confermato né smentito pubblicamente la loro relazione.

Marilù Pipitone abita a Roma, ma è molto legata alla sua Sicilia e fa ritorno a Palermo ogni volta che può.

Chi è il fidanzato di Marilù Pipitone, Angelo Duro

Nato a Palermo il 20 agosto 1982 (sotto il segno zodiacale del Leone) Angelo Duro è un attore comico che ha fatto il suo debutto tv a Le Iene nel 2010 dopo esser stato notato dall’ideatore del programma, Davide Parenti.

Nel 2017 ha realizzato il suo spettacolo Perché mi stai guardando? e un anno più tardi ha pubblicato il libro Il piano B. Nel 2023 è stato ospite del Festival di Sanremo e inoltre ha recitato nel film di Fabio De Luigi, Tiramisù (del 2016).

Marilù Pipitone: le curiosità

– Ha un cane.

– Ha un piccolo tatuaggio sulla schiena.

– Ama l’arte e il cinema.

– Su Instagram condivide i dettagli e i retroscena del suo lavoro e della sua quotidianità.

