Scopriamo cosa c’è da sapere sul celebre conduttore e compositore Lelio Luttazzi, dalla carriera alla vita privata.

Lelio Luttazzi è stato un il poliedrico artista, conduttore, compositore e musicista che ha scritto un’importante fetta dello spettacolo italiano e che, nel 1970, è stato protagonista di un controverso caso di cronaca. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua storia.

Lelio Luttazzi

Chi è Lelio Luttazzi: la biografia e la carriera

Nato a Trieste il 27 aprile 1923 (sotto il segno zodiacale del Toro) Lelio Luttazzi è stato un celebre volto della musica e dello spettacolo italiano. Ha lavorato come compositore, pianista, attore, showman e conduttore, regista e persino scrittore. La sua infanzia è stata segnata dalla prematura scomparsa del padre e lui è stato cresciuto dalla sola madre, maestra delle elementari (e sua stessa insegnante). Si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza di Trieste ma ha dato solo 2 esami prima di ritirarsi e dedicarsi completamente all’attività di pianista per Radio Trieste.

Nel 1948 si è trasferito a Milano, dove ha lavorato per la casa discografica CGD. Dopo aver ottenuto alcuni successi in campo musicale, nel 1950 è diventato direttore d’orchestra per la Rai. Si è trasferito dunque a Roma, e ha diretto le orchestre per i programmi Il motivo in maschera e Rosso e Nero. Ha inoltre composto alcune canzoni rese celebri dal cantante del calibro di Mina (come Una zebra a pois) e il Quartetto Cetra.

Nel 1962 ha debuttato come conduttore e presentatore per il programma Il paroliere questo sconosciuto. A seguire ha lavorato anche nei programmi Studio Uno, Doppia coppia, Ieri e oggi. Ha lavorato anche come conduttore radio per Hit Parade e inoltre è stato attore nei film L’avventura (di Michelangelo Antonioni), L’ombrellone (di Dino Risi) e in Biblioteca di studio uno. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, e nel 1992 ha deciso di ritirarsi a vita privata.

Lelio Luttazzi: l’arresto

Nel 1970, mentre era all’apice del successo, è stato arrestato insieme a Walter Chiari con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Dopo aver trascorso quasi un mese nel carcere di Regina Coeli è stato prosciolto dalle accuse.

Sulla grave vicenda che lo vide protagonista prima da condannato e poi da scagionato, lo stesso Luttazzi ha confessato al Corriere della Sera: “Mi è rimasta la rabbia. Quella vicenda è stata determinante per la mia labilità nell’affrontare la vita. Come si sa per queste storie si può anche morire. Ancora oggi tremo all’ idea che qualche giornale – parlando di droga legata al mondo dello spettacolo – faccia il mio nome. In questi anni quando è successo, ho sempre querelato e ho sempre vinto. Mi sono anche comprato una barca con i soldi vinti ai processi.”

Lelio Luttazzi: la vita privata

Nel 1948 ha sposato Madga Predini (madre di sua figlia Donatella), ma i due hanno richiesto l’annullamento del loro matrimonio (nel 1963). Dal 1979 fino al giorno della sua scomparsa, Luttazzi è stato legato a una donna di nome Rossana Moretti, che sarebbe stata il grande amore della sua vita. I due hanno vissuto insieme a Roma, a Milano e a Trieste, ma non è dato sapere a quanto ammontasse il patrimonio del famoso volto tv.

L’8 luglio 2010 Ljuttazzi si è spento nella sua casa di Trieste a causa di neuropatia periferica.

Chi era la moglie di Lelio Luttazzi, Rossana Moretti

Classe 1951 (non è nota la sua esatta data di nascita) Rossana Moretti ha conosciuto il celebre pianista e compositore nel 1976. Tra i due, nonostante la notevole differenza d’età, è scattato il vero e proprio colpo di fulmine e ben presto hanno deciso di costruire insieme una storia importante e duratura.

Rossana Luttazzi

Rosanna Moretti ha lavorato come redattrice per il quotidiano Momento Sera e, dopo la scomparsa del marito, ha aperto una fondazione a suo nome.

Lelio Luttazzi: le curiosità

– Sua figlia Donatella ha seguito le sue orme ed è diventata una cantante.

– Dopo la sua scomparsa le sue ceneri sono state disperse in mare dalla sua barca Oblomov.

– Uno dei suoi programmi preferiti nei suoi ultimi anni di vita è stato il Maurizio Costanzo Show.

– Una delle sue più grandi amiche è stata Mina, che ha continuato a sentire anche dopo il ritiro dalle scene.

