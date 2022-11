Campione dello sport, Giorgio Minisini è uno dei grandi nomi italiani nell’olimpo dei talenti in acqua: scopriamo la sua storia…

Stella del nuoto artistico, Giorgio Minisini ha conquistato importanti traguardi nello sport e ai Mondiali di Budapest 2022, in coppia con Lucrezia Ruggiero nel duo misto, ha conquistato due volte l’oro. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia e sul suo grandioso percorso agonistico!

Chi è Giorgio Minisini e dove vive?

Giorgio Minisini è nato a Roma, dove vive, il 9 marzo 1996 sotto il segno dei Pesci, ed è un nuotatore artistico entrato a pieno titolo tra i campioni azzurri più amati e seguiti di questa disciplina. Con Lucrezia Ruggiero, nel duo misto ai Mondiali di Budapest 2022, si è laureato campione del mondo e la sua carriera nel nuoto artistico è un percorso brillante e denso di successi.

Oro a Budapest 2017 nel duo misto programma tecnico, in coppia con Manila Flamini, ha vinto anche la medaglia d’argento nel programma libero gareggiando con Mariangela Perrupato. La sua passione per la disciplina che lo ha visto diventare una stella dello sport, come vedremo tra poco, affonda le radici nella sua famiglia e si è saputa imporre contro i pregiudizi che volevano questo ambito a esclusiva presenza femminile…

La vita privata di Giorgio Minisini

Per quanto riguarda la vita privata, di Giorgio Minisini sappiamo che è “figlio d’arte”: sua madre, Susanna De Angelis, è una ex sincronetta e allenatrice e suo padre, Roberto Minisini, era un giudice internazionale di nuoto sincronizzato. Nel 2022 il lutto per la perdita del genitore, scomparso improvvisamente all’età di 56 anni lasciando la moglie e i tre figli (oltre a Giorgio Minisini in famiglia ci sono anche Diana e Marco)…

Chi è la fidanzata di Giorgio Minisini?

Nel cuore di Giorgio Minisini c’è la fidanzata, Enrica Piccoli, anche lei sincronetta e, come il campione, parte del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Enrica Piccoli è più giovane di tre anni, nata nel 1999 e originaria di Castelfranco Veneto. Sui social l’atleta ha condiviso alcune dolci immagini di coppia che hanno fatto impazzire i fan…

Altre 3 cose da sapere su Giorgio Minisini

– Ha iniziato a praticare nuoto artistico all’età di 4 anni.

– Nel 2017 ha ricevuto il Premio CILD per le libertà civili.

– Su Instagram è seguito da migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2022 - DG