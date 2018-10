Gabriele Costanzo, figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, è ufficialmente fidanzato: la ragazza si chiama Giorgia Milanini ed è già seguitissima sui social!

Tramite social si viene a scoprire un po’ tutto e proprio tramite Instagram, il figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ci aggiorna sulla sua vita sentimentale: si è follemente innamorato di una bellissima ragazza di nome Giorgia Milanini.

Non è un volto conosciuto, forse proprio per questo Gabriele non ha mai voluto condividere nessun tipo di foto in sua compagnia. Eppure ad ottobre 2018, tramite un dolcissimo e tenero scatto di loro due a Perugia, Gabriele scrive la frase “sceglimi sempre”. Costanzo è sempre stato un tipo abbastanza riservato, ma ha deciso comunque di far conoscere a chi lo segue chi sia la donna di cui è follemente innamorato e che potrebbe, quindi, diventare la futura nuora di Maria De Filippi…

Scopriamo di più sulla ragazza di Gabriele Costanzo, Giorgia Milanini!

Chi è Giorgia Milanini?

Giorgia Milanini è una giovane ragazza dai lunghi capelli castani, occhi scuri e una bellezza particolare. Non ci sono informazioni riguardo la sua vita, dal momento in cui Giorgia non è un personaggio pubblico, rispetto a Gabriele che è noto per essere il figlio di due volti televisivi molto importanti qui in Italia, ovvero Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Quindi non sappiamo l’età, anche se sembra avere poco più di 20 anni, non sappiamo quali siano stati i suoi studi e di cosa si occupa nella vita. Chissà se sarà lei stessa ad aprirsi ad un nuovo mondo che circonda sin da quando è bambino il suo amato Gabriele…

Giorgia Milanini: qualche curiosità su di lei

Forse è stata già presentata alla sua famiglia, dato che Gabriele è voluto uscire allo scoperto sul web, mostrando ai suoi followers quanto sia innamorato della bellissima e sensuale Giorgia.

Abbiamo potuto notare, però, quanto la ragazza mora, nonostante la poca presenza, sia molto seguita su Instagram. La ragazza ha superato i 20 mila followers dopo che il suo fidanzato Gabriele ha inserito il tag nei suoi scatti. Non sembra una ragazza timida, anzi: dai suoi scatti sensuali con pose da modella, Giorgia appare come una ragazza decisa, sicura di sé e amante della vita. Dalla sua biografia si descrive come una ragazza “impegnativa”.

Non ha mai avuto un avvicinamento al mondo dello spettacolo, infatti Giorgia Milanini conduce una vita come tutte le ragazze della sua età nella sua città natale, Roma. Ha molte amiche con cui si diverte ad andare al mare e a scattare selfie; proprio da quest’ultimi possiamo notare lo stile della giovane ragazza dai lunghi capelli mori, veste sempre molto alla moda e sembra non farsi scappare nemmeno un trend!

Inoltre, tramite delle foto abbiamo scoperto che è amica, o una semplice conoscente, di Andrea Dianetti, attore ed ex allievo della scuola di Amici.

