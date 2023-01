Scopriamo cosa c’è da sapere su Francesco Girardi: dal dramma dei suoi genitori all’attacco contro i giudici di MasterChef.

Francesco Girardi è un fotografo trentino balzato agli onori delle cronache nel 2023 per aver attaccato i giudici di MasterChef (Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo) dopo la sua partecipazione al programma. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua vita privata.

Francesco Girardi: la carriera

Classe 1987 e originario di Levico (in Trentino), Francesco Girardi è un fotografo conosciuto dal pubblico televisivo per aver preso parte a MasterChef 12. Dopo la sua eliminazione dal programma si è scagliato pubblicamente contro i giudici dello show affermando (in una dichiarazione riportata dal Corriere della Sera): “Ricordatevi che avete davanti delle persone, ancor prima che dei concorrenti”, e ancora: “La pressione, interna ed esterna al programma, è tanta. Diciamo che questa uscita anticipata da Masterchef mi è costata qualche seduta dall’analista. È vero che in queste dodici edizioni il livello tecnico è cresciuto moltissimo e che l’asticella si è alzata, ma magari i giudici avrebbero potuto avere un occhio di riguardo pensando che siamo amatori. Sarebbe bastata qualche pretesa in meno durante le prove”.

L’ex concorrente dello show abita a Cesena, dove si è trasferito per via dei suoi studi universitari in Scienze e Tecnologie alimentari.

Francesco Girardi: la vita privata

Durante la sua partecipazione a MasterChef 12 Francesco Girardi ha commosso il pubblico televisivo raccontando la sua drammatica storia: a 13 anni ha perso entrambi i genitori in un incidente stradale. Francesco è stato cresciuto dalle zie, con cui non ha mai avuto un rapporto facile.

Il fotografo è sposato con una donna di nome Elisa Fiumi. Nel 2021 ha avuto un arresto cardiaco mentre pratica sport, e a tal proposito lui stesso ha confessato a MasterChef: “Sono morto di venerdì e mi sono risvegliato dal coma la domenica“. Non sono note informazioni su sua moglie o ulteriori dettagli sulla sua vita privata.

Francesco Girardi: le curiosità

– Su Instagram condivide molte delle sue foto artistiche.

– Ama la cucina e i viaggi (è stato in Brasile, Giappone e in Ucraina, documentando la sua permanenza nei luoghi da lui visitati con numerose fotografie)

