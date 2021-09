Sapevi che Francesca Brienza ha partecipato a Miss Italia? Ecco cosa sapere sulla bella giornalista e conduttrice del calcio femminile su La7.

Di origini lucane, Francesca Brienza è nota per la conduzione di diversi programmi sportivi, in particolare il calcio femminile in onda su La7. Ex volto noto di Roma Tv, la giornalista si è fatta conoscere anche in famose trasmissioni, nel quale era ospite fissa, come Quelli che il calcio e Tiki Taka. Per quanto riguarda il suo privato, ha in corso una storia d’amore con l’ex allenatore della Roma Rudi Garcia, per il quale il mondo del gossip era andato in fermento all’epoca in cui il francese allenava i giallorossi. Per chi non la conoscesse, ecco alcune curiosità sulla sua vita, tra biografia e privato.

Francesca Brienza, la biografia

Francesca Brienza è nata il 19 settembre del 1986, sotto il segno della Vergine, in Lucania. È molto legata alla sua terra d’origine e alla famiglia e non si separerebbe mai dalla sorella e da alcune amicizie considerate fondamentali nella sua vita.

Ha conseguito una laurea in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università Tor Vergata di Roma, per poi debuttare nel mondo dello spettacolo nel 2006 partecipando al concorso di bellezza di Miss Italia con la fascia di Miss Basilicata.

Reduce da questa esperienza comincia a lavorare dapprima in radio per poi debuttare come attrice di fiction. Nel 2010 partecipa alla quarta stagione de I Cesaroni, fiction di grande successo di Canale 5. Successivamente ha lavorato in Un medico in famiglia e Don Matteo.

Appassionata anche di sport, raggiunge la grande popolarità come conduttrice di Roma Channel TV, canale tematico dedicato alla squadra. Dopo questa esperienza, nel quale ha trovato anche l’amore, si è dedicata anima e corpo al giornalismo sportivo e alla tv. È stata ospite fissa di Tiki Taka e di Quelli che il calcio, mentre nel 2021 è al timone del calcio femminile su La7.

La vita privata di Francesca Brienza

Per quanto riguarda la vita privata, Francesca Brienza è conosciuta anche per essere la compagna dell’ex allenatore di calcio Rudi Garcia. I due si sono conosciuti quando il tecnico francese era l’allenatore della Roma, nel 2013, e la conduttrice era uno dei volti di RomaTv, ed è sbocciato l’amore.

La modella è molto attiva anche sui social dove ha diversi profili tra cui uno molto seguito su Instagram. Proprio su questo social compare insieme al compagno molto spesso in diversi post.

Chi è Rudi Garcia, il compagno di Francesca Brienza

Rudi Garcia, classe 1964, è un allenatore di calcio, che dal 2019 al 2021 è stato il tecnico del Lione, e dal 2013 al 2016 quello della Roma. Le sue origini sono spagnole, come si può capire dal cognome. Ha una laurea in Scienze Motorie ed è stato sposato con Veronique, dalla quale ha avuto tre figlie, Carla, Eva e Léna.

3 curiosità su Francesca Brienza

-Il suo soprannome è Brienzina!

-Le piace molto viaggiare, lavoro permettendo. Nel 2021 è stata in Thailandia e in Sardegna.

-Non si hanno informazioni sui suoi guadagni, e pare che abbia Roma nel cuore, anche se ora vive a Lione.

