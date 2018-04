Il cognome sembrerebbe una garanzia, ed effettivamente è lei la donna che ha ‘sbaragliato’ la concorrenza nel cuore di Fabio Fulco: scopriamo chi è la splendida Eliana Sbaragli!

Mora, bellezza mediterranea incorniciata da una sensualità dirompente: è Eliana Sbaragli, la sensuale modella e nuova fiamma dell’attore che ha archiviato definitivamente la sua relazione storica con Cristina Chiabotto, Fabio Fulco. Cerchiamo di capire di più sul suo conto, perché oltre le gambe…c’è molto di più!

Chi è Eliana Sbaragli?

Eliana Sbaragli è una modella di Napoli, origini che condivide con il bell’attore Fabio Fulco. Tra i due sarebbe sbocciato un tenero sentimento in grado di arginare l’ombra incombente di Cristina Chiabotto, ex di lui.

Cosa sappiamo esattamente su Eliana Sbaragli? Per certo, è una modella piuttosto affermata, che ha intrapreso questa carriera nel 2013. Sui social non sono infrequenti gli scatti sulle passerelle, che la ritraggono in tutto il suo splendore. Ha anche partecipato a numerosi concorsi di bellezza. L’estate del 2017 l’ha vista presente sulla barca di Gianluca Vacchi a Porto Cervo, e con lui ci sarebbe un bel rapporto d’amicizia.

Eliana Sbaragli e Fabio Fulco

La liaison tra Eliana Sbaragli e Fabio Fulco è stata resa nota dalle colonne del settimanale Chi, ai primi di aprile del 2018. Un amore fresco, che sarebbe sbocciato quasi per caso, poi ‘cristallizzato’ dai paparazzi con la foto di un bacio in pubblico e interi servizi di gossip.

L’attore di Le tre rose di Eva avrebbe letteralmente perso la testa per lei, e come dargli torto? Oltre ad essere bella, la Sbaragli è anche una donna decisamente intraprendente, sicura di sé e del posto che vuole occupare nel mondo.

Nelle vene di entrambi scorre sangue napoletano, e il profondo legame con la loro città li accomuna. Elena Sbaragli adora stare sotto i riflettori, e il suo nome ha avuto notevole risonanza proprio per essere la donna che ha stregato l’ex di Cristina Chiabotto.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/eliana.sbaragli