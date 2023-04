Sapete chi è davvero Carlo Macchini? Vi portiamo tra le pagine della sua storia, tra biografia e vita privata, con un tuffo nei capitolo chiave della sua esistenza in cui spicca il grande amore per lo sport e la ginnastica artistica! Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul suo percorso, dentro e oltre i grandi traguardi agonistici…

Carlo Macchini è originario di Fermo, nelle Marche, ed è nato il 5 maggio 1996 sotto il segno del Toro. È un ginnasta tra i più brillanti del panorama italiano, nel 2020 è entrato a far parte del Gruppo “Fiamme Oro” della Polizia di Stato e, nello stesso anno, si è laureato campione italiano nella specialità della sbarra.

L’azzurro Carlo Macchini ha conquistato la medaglia d’argento alla sbarra agli Europei di ginnastica di Antalya 2023, in Turchia. Un posto importantissimo sul podio che ha segnato il primo nell’attrezzo, per l’Italia, dai tempi di Igor Cassina!

Carlo Macchini è un ginnasta straordinario, titolare di importanti traguardi alla sbarra. La sua carriera sportiva è densa di successi, a partire dalla medaglia d’oro conquistata agli EYOF 2013 e dal titolo di Campione d’Italia incassato nel 2015!



La sua primissima vittoria è arrivata all’età di 9 anni con un trionfo in campionato regionale. Nel 2010 l’esordio a livello internazionale e, poco più tardi, il primo gradino del podio al Festival Olimpico della Gioventù Europea, traguardo che lo stesso atleta ha definito sul suo sito web “uno dei più bei momenti vissuti“.

Nel 2015, il grande Igor Cassina, ex ginnasta italiano e campione olimpico nella specialità della sbarra, lo ha invitato a far parte della sua società sportiva.

Per quanto riguarda la vita privata, di Carlo Macchini si conoscono alcune informazioni attraverso sito web e social. Sappiamo che ha mosso i primi passi da ginnasta all’età di quattro anni, e così ha descritto il suo primo incontro con lo sport: “I miei genitori, forse esausti per la mia eccessiva attività psicomotoria, mi hanno avvicinato alla ginnastica artistica“.

Non sono soltanto queste le cose che sappiamo di Carlo Macchini, innamoratissimo della sua splendida fidanzata di cui ora vi diciamo di più…

La fidanzata di Carlo Macchini si chiama Beatrice Mattei e, da quanto abbiamo visto sui social, è una makeup artist e consulente d’immagine con base in Toscana, a Prato. La coppia ha pubblicato sui rispettivi social un bellissimo scatto che li ritrae immersi in un bacio sotto il primo sole del 2023!

– Le sue fonti di ispirazione nello sport? Igor Cassina, Nile Wilson, Epke Zonderland e Fabian Hanbüken.

– Nel 2023 è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

– Su Instagram ha condiviso meravigliose istantanee della sua storia sportiva, ma anche qualche dolcissima immagine relativa alla sua sfera sentimentale…

