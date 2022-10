Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’apneista da record Antonio Mogavero, dalla carriera alle curiosità.

Antonio Mogavero è un apneista pugliese che ha saputo distinguersi grazie al suo talento e ai suoi record in apnea a livello agonistico. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera nel mondo dell’apnea, passando per alcune curiosità e per la sua vita privata.

Chi è Antonio Mogavero: la carriera

Nato a Nardò (in Puglia) il 24 gennaio 1997 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario) Antonio Mogavero ha conseguito il diploma in Architettura e Ambiente presso il Liceo Artistico “Pietro Selvatico” e nel frattempo si è fatto conoscere come apneista da record. Nel 2011 ha completato il suo primo corso di apnea federale e, nel 2015, ha iniziato le sue prime competizioni a livello agonistico.

Ha partecipato a diverse gare e competizioni e all’età di 21 anni è stato il più giovane atleta ad aver raggiunto la profondità di -106 metri con monopinna. Inoltre è il secondo atleta più giovane ad aver raggiunto la stessa profondità con l’utilizzo di una comune maschera da apnea. Nel 2017 è stato convocato dalla Nazionale italian di apnea per la specialità dell’assetto costante in mare e lo stesso anno ha partecipato a numerosi campionati assoluti di apnea indoor. Detiene il record italiano nel circuito CMAS della disciplina free immersion (FIM) -96m. Durante i mondiali in Turchia ha conquistato due medaglie di bronzo e il record italiano.

Antonio Mogavero: la vita privata

Antonio Mogavero è cresciuto tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Puglia, ma si è trasferito con la famiglia a Padova a causa del lavoro di suo padre. Non è dato sapere se l’apenista sia impegnato sentimentalmente o se sia single, ma lui stesso ha confessato nelle sue interviste quanto la sua famiglia sia stata fondamentale per lui e per la sua formazione agonistica.

Nel 2020 Mogavero ha avuto un incidente d’auto che ha messo a rischio la sua carriera come apneista. “Molti dei miei obiettivi venivano messi in discussione e più di qualche volta ho pensato fosse giunto il momento di mollare. Ho lavorato su di me anche con una psicoterapeuta, ma poi è subentrato il Covid nelle vite di tutti e alla mia operazione non veniva assegnata una data: l’emergenza sanitaria giustamente ritardava ogni altro intervento. Il dottor Camporese del Policlinico di Abano è riuscito ad operarmi a settembre. E da lì ho ricominciato a prendere fiducia nelle mie possibilità”, ha confessato a Il Gazzettino in seguito ai problemi avuti a causa dell’incidente.

Antonio Mogavero: le curiosità

– Sono stati suo nonno e suo padre a farlo appassionare alla pesca subacquea (e quindi all’apnea) quando era bambino.

– Si allena per circa 5-6 ore ogni giorno.

– Ama la buona cucina.

– Su Instagram condivide le foto della sua carriera e del suo tempo libero.

– Riesce a trattenere il fiato per oltre 7 minuti.

