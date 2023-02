La storia di Anna Pavignano è legata a stretto giro a quella del celebre attore Massimo Troisi. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Quando ancora era una giovanissima studentessa di psicologia Anna Pavignano ha conosciuto l’attore Massimo Troisi e tra i due è sbocciato un esplosivo colpo di fulmine e, a seguire, un proficuo sodalizio artistico. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla scrittrice e sceneggiatrice e sulla sua storia con il celebre volto del cinema italiano scomparso nel 1994.

Anna Pavignano

Chi è Anna Pavignano: la carriera

Nata a Borgomanero (provincia di Novara, in Piemonte) il 4 marzo 1955 (sotto il segno zodiacale dei Pesci) Anna Pavignano si è fatta conoscere e apprezzare per il suo lavoro di scrittrice e sceneggiatrice. Nel 1977 ha fatto la comparsa nel programma di Rai1 Non Stop e lì ha conosciuto quello che sarebbe diventato il suo compagno di lunga data, Massimo Troisi. Con lui ha scritto le sceneggiature di alcuni capisaldi del cinema italiano, tra cui Ricomincio da tre (nel 1981), Scusate il ritardo (1983), Le vie del Signore sono infinite (1987) e Pensavo fosse amore… invece era un calesse.

Nel 1994 per la sceneggiatura de Il Postino ha ricevuto la candidatura all’Oscar insieme a Troisi e nei film del celebre attore napoletano ha rivestito anche qualche ruolo come attrice (ha interpretato Rita ad esempio in Scusate il ritardo). Ha continuato a collaborare con Troisi anche dopo la loro separazione e ha scritto i romanzi In bilico sul mare, Da domani mi alzo tardi, La Svedese e molti altri.

Anna Pavignano: la vita privata

Per oltre 10 anni la sceneggiatrice e scrittrice è stata legata al celebre attore Massimo Troisi. In merito alla loro storia d’amore ha confessato a Vanity Fair: “C’erano molte differenze culturali ma anche un tentativo di adeguamento reciproco. Sono stata travolta da tante cose: Napoli, Massimo, la sua famiglia così numerosa, erano sei fratelli, mogli, nipoti. Mi sono innamorata. Lui non pretendeva di essere femminista, ma ha capito al volo che c’era qualcosa da cambiare, è stato facile capirsi. Certo, alcuni tratti maschilisti in lui venivano fuori”.

In seguito alla fine della sua storia con l’attore, Anna Pavignano si è sposata con un uomo (di cui non si conosce il nome) e insieme a lui ha avuto due figli. Non è dato sapere dove la scrittrice abiti o a quanto ammonti il suo patrimonio.

Anna Pavignano: le curiosità

– Massimo Troisi le ha dedicato alcune poesie d’amore.

– Ha due cani che si chiamano Rob e Willy.

– Su Instagram condivide dettagli e retroscena legati alla sua carriera.

– Ama trascorrere il suo tempo libero all’aria aperta e in compagnia dei suoi figli.

– Le piace nuotare.

