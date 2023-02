Nel 2023 è uscito allo scoperto con la fidanzata, Matilda De Angelis, dopo che lei ha chiuso con l’ex Pietro Castellitto. Ma sapete tutto su Alessandro De Santis? Ecco la sua storia…

Alessandro De Santis è un cantante e ha infiammato il cuore dei fan con un red carpet nel segno dell’amore e del fascino insieme alla fidanzata, Matilda De Angelis. Una storia capace di appassionare immediatamente milioni di italiani, ma ora andiamo più a fondo nella biografia dell’artista che ha rapito il cuore della bella attrice…

Chi è Alessandro De Santis e dove vive?

Il suo fascino ed il suo sguardo magnetico non passano inosservati e hanno conquistato l’attrice Matilda De Angelis! Stiamo parlando di Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi uscito allo scoperto con lei dopo la fine della storia tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto. Dove lo avete già visto? Forse in tv con chitarra e ukulele, dato che Alessandro De Santis ha vinto X Factor 2022 insieme a Mario Francese proprio con il duo Santi Francesi, incassando il consenso di pubblico e critica!

Ma non è tutto: sappiamo che Alessandro De Santis è nato nel 1998 (secondo quanto trapelato vive in Piemonte) e in passato ha preso parte anche ad Amici di Maria De Filippi… Come riporta il sito di Radio Deejay, il duo di cui fa parte Alessandro De Santis prima si chiamava The Jab e una delle loro canzoni, Giovani favolosi, è stata inserita nella colonna sonora della terza stagione della serie Netflix Summertime“!

La vita privata di Alessandro De Santis

Per quanto riguarda la vita privata, non si conosce molto su Alessandro De Santis oltre ciò che attiene alla sua storia d’amore con l’attrice Matilda De Angelis. Su Instagram vanta un seguito di migliaia di follower e tanti sono i commenti che applaudono al suo talento artistico e… al suo sguardo magnetico!

Il suo cuore però è stato “rubato” dalla splendida Matilda De Angelis, uscita allo scoperto con lui a Torino, sul tappeto rosso della presentazione della serie Netlix intitolata La legge di Lidia Poët, nel 2023…

Alessandro De Santis e Matilda De Angelis

La relazione tra Matilda De Angelis e Alessandro De Santis, secondo quanto emerso, era saltata fuori dopo essere finita al centro di uno scoop della rivista Diva e Donna. Tra l’attrice e il cantante, la scintilla dell’amore e della passione sarebbe scoccata in breve tempo, e hanno deciso di uscire definitivamente allo scoperto sotto i riflettori di un red carpet, il 13 febbraio 2023!

